Як подати заявку на житлову субсидію онлайн: алгоритм дій

Вже протягом року в Україні діє пілотний проект, який значно спростив процес оформлення житлової субсидії. Завдяки цьому проекту громадянам більше не потрібно збирати пакет документів і особисто відвідувати державні установи.

Для отримання субсидії достатньо подати спрощену заяву "в один клік". Це можна зробити онлайн:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (https://www.pfu.gov.ua/);

за допомогою мобільного додатку Пенсійного фонду України;

через державний портал "Дія" (https://id.diia.gov.ua/).

Також можна подати паперову заяву, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. Крім того, заяву можна надіслати поштою на адресу органу Пенсійного фонду.

Як подати заяву на житлову субсидію "в один клік"

Необхідно зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ (https://portal.pfu.gov.ua/) та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Після цього в особистому кабінеті на панелі зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" обрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу".

У наступному полі необхідно обрати опцію "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом". Після потрібно заповнити онлайн-форму заяви, в якій треба вказати загальну інформацію про особу, яка подає заяву (у т.ч. паспортні та адресні дані), зазначити реквізити банківського рахунку (у форматі ІВАN), додати інформацію про членів домогосподарства.

Перед остаточним формуванням заяви та відправленням її до Пенсійного фонду України за допомогою опції "Додати файл", за бажанням та за наявності, необхідно додати скановані копії документів, які можуть визначати право на призначення субсидії (наприклад, у разі оформлення житлової субсидії за фактичним місцем проживання - копію договору оренди, довідку ВПО).

Після цього треба надати згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, зазначити спосіб, в який вас має бути поінформовано про прийняте рішення, та натиснути кнопку "Сформувати заяву".

Потім необхідно перевірити дані сформованої заяви та надіслати до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку "Підписати та відправити в ПФУ".