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Как подать заявку на жилищную субсидию онлайн: алгоритм действий

Воскресенье 23 июня 2024 13:12
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Как подать заявку на жилищную субсидию онлайн: алгоритм действий Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Уже в течение года в Украине действует пилотный проект, который значительно упростил процесс оформления жилищной субсидии. Благодаря этому проекту гражданам больше не нужно собирать пакет документов и лично посещать государственные учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

Для получения субсидии достаточно подать упрощенное заявление "в один клик". Это можно сделать онлайн:

  • через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://www.pfu.gov.ua/);
  • с помощью мобильного приложения Пенсионного фонда Украины;
  • через государственный портал "Дія" (https://id.diia.gov.ua/).

Также можно подать бумажное заявление, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета. Кроме того, заявление можно отправить по почте в адрес органа Пенсионного фонда.

Как подать заявление на жилищную субсидию "в один клик"

Необходимо зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ (https://portal.pfu.gov.ua/) и авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи. После этого в личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации по ПФУ" выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу".

В следующем поле необходимо выбрать опцию "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту". После нужно заполнить онлайн-форму заявления, в которой надо указать общую информацию о лице, которое подает заявление (в т.ч. паспортные и адресные данные), указать реквизиты банковского счета (в формате ІВАN), добавить информацию о членах домохозяйства.

Перед окончательным формированием заявления и отправкой его в Пенсионный фонд Украины с помощью опции "Добавить файл", по желанию и при наличии, необходимо добавить сканированные копии документов, которые могут определять право на назначение субсидии (например, в случае оформления жилищной субсидии по фактическому месту жительства - копию договора аренды, справку ВПЛ).

После этого надо дать согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку, отметить способ, которым вы должны быть проинформированы о принятом решении, и нажать кнопку "Сформировать заявление".

Затем необходимо проверить данные сформированного заявления и отправить в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Субсидия в Украине

Согласно государственному бюджету, на статью расходов выделено 49,9 млрд гривен, что на 32% больше, чем в 2023 году (37,9 млрд гривен). Это свидетельствует о значительном росте государственной поддержки граждан в вопросах оплаты жилищно-коммунальных услуг.

По прогнозам, получать жилищную субсидию в 2024 году будут 3,2 млн домохозяйств. Это больше, чем в прошлом году, когда помощь получали 2,8 млн семей.

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