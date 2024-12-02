За сутки 2,5 млн украинцев оформили єПідтримку: как подать заявку на тысячу гривен
Украинская программа "Зимняя єПідтримка" за первые сутки своего запуска побила рекорд по числу заявок в цифровых сервисах. Более 2,5 миллиона граждан подали заявления через приложение "Дія", а с 4 декабря помощь станет доступна через Укрпочту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Украинская государственная программа Зимняя єПідтримка, стартовавшая 1 декабря 2024 года, установила рекорд по количеству заявок через цифровые сервисы. Всего за первые сутки было подано более 2,5 миллиона заявок, что стало рекордом для онлайн-услуг в мире.
Основные цифры:
- 551 000 заявок подано на детей.
- 64% пользователей - женщины, 36% - мужчины.
- Средний возраст пользователей - 30-40 лет.
Как подать заявку через "Дію"
Процесс подачи максимально упрощен и доступен через мобильное приложение:
- Обновите приложение "Дія".
- В разделе Сервисы выберите Зимнюю єПідтримку.
- Ознакомьтесь с условиями программы.
- Выберите получателя помощи (на себя или на ребенка).
- Укажите карту для зачисления средств. Если карты нет, Дия предложит открыть ее в банке-партнере.
- Проверьте данные, подтвердите нахождение в Украине и отправьте заявку.
Подать заявку через приложение "Дія" можно с 1 декабря 2024 года.
Как подать заявку через Укрпочту
Программа направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий населения. 1000 гривен через Укрпочту могут получить:
-
пенсионеры старше 60 лет, получающие выплаты через Укрпочту;
- люди с инвалидностью 1 и 2 группы, получающие пенсию или социальную помощь через Укрпочту;
- люди с инвалидностью с детства 1 и 2 группы, получающие выплаты через Укрпочту;
- граждане, получающие надбавку на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А;
- получатели пенсий и социальных выплат на территориях активных боевых действий.
О выплате средств сотрудники Укрпочты сообщат во время выдачи пенсии или социальной помощи в декабре.
Помощь на детей может оформить только один из родителей. Получить помощь через Укрпочту с 4 декабря 2024 года.
Подача заявки через банки-партнеры
Граждане, которые не могут воспользоваться "Дія", могут подать заявку через банки-партнеры с 10 декабря 2024 года.
Для этого необходимы:
- паспорт гражданина Украины;
- РНОКПП или паспорт с соответствующей отметкой (для граждан без кода по религиозным убеждениям);
- свидетельство о рождении (для детей);
- документ, подтверждающий опеку или представительство.
После успешной проверки банк откроет специальный счет и оформит карту Национальный кешбек. Средства зачисляются в течение 10 дней после оформления.