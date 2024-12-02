За сутки 2,5 млн украинцев оформили єПідтримку: как подать заявку на тысячу гривен

Украинская программа "Зимняя єПідтримка" за первые сутки своего запуска побила рекорд по числу заявок в цифровых сервисах. Более 2,5 миллиона граждан подали заявления через приложение "Дія", а с 4 декабря помощь станет доступна через Укрпочту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Украинская государственная программа Зимняя єПідтримка, стартовавшая 1 декабря 2024 года, установила рекорд по количеству заявок через цифровые сервисы. Всего за первые сутки было подано более 2,5 миллиона заявок, что стало рекордом для онлайн-услуг в мире.

Основные цифры:

551 000 заявок подано на детей.

подано на детей. 64% пользователей - женщины, 36% - мужчины.

- женщины, - мужчины. Средний возраст пользователей - 30-40 лет.

Как подать заявку через "Дію"

Процесс подачи максимально упрощен и доступен через мобильное приложение:

Обновите приложение "Дія" .

. В разделе Сервисы выберите Зимнюю єПідтримку .

выберите . Ознакомьтесь с условиями программы.

Выберите получателя помощи (на себя или на ребенка).

Укажите карту для зачисления средств. Если карты нет, Дия предложит открыть ее в банке-партнере.

Проверьте данные, подтвердите нахождение в Украине и отправьте заявку.

Подать заявку через приложение "Дія" можно с 1 декабря 2024 года.

Как подать заявку через Укрпочту

Программа направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий населения. 1000 гривен через Укрпочту могут получить:

пенсионеры старше 60 лет , получающие выплаты через Укрпочту;

люди с инвалидностью 1 и 2 группы , получающие пенсию или социальную помощь через Укрпочту;

, получающие пенсию или социальную помощь через Укрпочту; люди с инвалидностью с детства 1 и 2 группы , получающие выплаты через Укрпочту;

, получающие выплаты через Укрпочту; граждане, получающие надбавку на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А;

получатели пенсий и социальных выплат на территориях активных боевых действий.

О выплате средств сотрудники Укрпочты сообщат во время выдачи пенсии или социальной помощи в декабре.

Помощь на детей может оформить только один из родителей. Получить помощь через Укрпочту с 4 декабря 2024 года.

Подача заявки через банки-партнеры

Граждане, которые не могут воспользоваться "Дія", могут подать заявку через банки-партнеры с 10 декабря 2024 года.

Для этого необходимы:

паспорт гражданина Украины;

РНОКПП или паспорт с соответствующей отметкой (для граждан без кода по религиозным убеждениям);

свидетельство о рождении (для детей);

документ, подтверждающий опеку или представительство.

После успешной проверки банк откроет специальный счет и оформит карту Национальный кешбек. Средства зачисляются в течение 10 дней после оформления.