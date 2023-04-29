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Як подати заявку на програму медичної евакуації: відповідь Мінреінтеграції

Фото: Лікарня (Mario Tama/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Постраждалі внаслідок збройної агресії РФ українські громадяни можуть бути евакуйовані та доправлені на спеціалізоване лікування до клінік Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Рішення про направлення пацієнта на лікування за кордон приймає лікар, керуючись встановленими критеріями направлення громадян України для лікування за кордон.

Детальніше про критерії можна дізнатись на сторінці Міністерства охорони здоров'я України.

Нагадаємо, що з внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій, або ж територій, де йдуть бойові дії - більше не стягуватимуть борги за комунальні послуги.

Українці, які отримали статус тимчасового захисту у Польщі, можуть виїздити з країни на деякий час додому.

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