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Как подать заявку на программу медицинской эвакуации: ответ Минреинтеграции

Фото: Больница (Mario Tama/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Пострадавшие в результате вооруженной агрессии РФ украинские граждане могут быть эвакуированы и доставлены на специализированное лечение в клиники Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Решение о направлении пациента на лечение за границу принимает врач, руководствуясь установленными критериями направление граждан Украины для лечения за границу.

Подробнее о критериях можно узнать на странице Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, что с внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий, или территорий, где идут боевые действия, больше не будут взимать долги за коммунальные услуги.

Украинцы, получившие статус временной защиты в Польше, могут выезжать из страны на время домой.

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