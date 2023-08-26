Як подати спрощену заяву на субсидію "в один клік": покрокова інструкція

Як подати заяву на субсидію "в один клік" через веб-портал фонду

Заходимо на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуємось за допомогою кваліфікованого електронного підпису. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" обираємо опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу". У спливаючому вікні натискаємо кнопку "Продовжити". У наступному вікні обираємо опцію "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проектом". Заповнюємо онлайн-форму заяви: вказуємо загальну інформацію про особу, яка подає заяву (в т.ч. паспортні та адресні дані), зазначаємо реквізити банківського рахунку (у форматі ІВАN), додаємо інформацію про членів домогосподарства. Перед остаточним формуванням заяви та відправленням її до Пенсійного фонду України, за допомогою опції "Додати файл", за бажанням та за наявності, додаємо скановані копії документів, які можуть визначати право на призначення субсидії (наприклад, у разі оформлення житлової субсидії за фактичним місцем проживання - копію договору оренди, довідку ВПО). Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, та натискаємо кнопку "Сформувати заяву". Перевіряємо дані сформованої заяви та надсилаємо до Пенсійного фонду, натиснувши кнопку "Підписати та відправити в ПФУ".

Субсидія в один клік

Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проекту зі спрощення процедури звернення громадян за житловою субсидією та швидкого рішення щодо надання. Раніше визначений механізм звернення за призначенням субсидії з повним пакетом документів залишається чинним і за бажанням людини застосовується у звичному порядку.

За експериментальним проектом для призначення житлової субсидії людина може подати лише спрощену заяву "в один клік" (в електронній формі - через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України, Портал Дія (коли ця держструктура зможе надати технічну можливість) або в паперовій формі - звернувшись до обраного сервісного центру Фонду чи до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або надіславши заяву на адресу органу Фонду поштою).

У заяву необхідно внести прізвище, ім’я та по батькові, серію і номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства, адресу та рахунок в банку (у форматі ІВАN), на який буде йти виплата, та підписати спрощену заяву (у разі її подання електронними засобами - за допомогою кваліфікованого електронного підпису).

Решту інформації, необхідної для визначення права домогосподарства на житлову субсидію, Пенсійний фонд України отримає від державних реєстрів.

На основі отриманих даних, приймається рішення про розгляд заяви та про рішення.