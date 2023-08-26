Як подати спрощену заяву на субсидію "в один клік": покрокова інструкція

В Україні впроваджується експериментальний проект, який дає можливість полегшити процедуру звернення за житловою субсидією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проекту зі спрощення процедури звернення громадян за житловою субсидією та швидкого рішення щодо надання. Раніше визначений механізм звернення за призначенням субсидії з повним пакетом документів залишається чинним і за бажанням людини застосовується у звичному порядку.
За експериментальним проектом для призначення житлової субсидії людина може подати лише спрощену заяву "в один клік" (в електронній формі - через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України, Портал Дія (коли ця держструктура зможе надати технічну можливість) або в паперовій формі - звернувшись до обраного сервісного центру Фонду чи до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або надіславши заяву на адресу органу Фонду поштою).
У заяву необхідно внести прізвище, ім’я та по батькові, серію і номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства, адресу та рахунок в банку (у форматі ІВАN), на який буде йти виплата, та підписати спрощену заяву (у разі її подання електронними засобами - за допомогою кваліфікованого електронного підпису).
Решту інформації, необхідної для визначення права домогосподарства на житлову субсидію, Пенсійний фонд України отримає від державних реєстрів.
На основі отриманих даних, приймається рішення про розгляд заяви та про рішення.