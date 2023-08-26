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Как подать упрощенное заявление на субсидию "в один клик": пошаговая инструкция

Фото: заявление на субсидию в один клик можно подать через сайт ПФУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине внедряется экспериментальный проект, позволяющий облегчить процедуру обращения за жилищной субсидией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Как подать заявление "в один клик" через веб-портал фонда

  1. Заходим на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизуемся с помощью квалифицированной электронной подписи.
  2. В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбираем опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу".
  3. Во всплывающем окне нажимаем кнопку "Продолжить".
  4. В следующем окне выбираем опцию "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту".
  5. Заполняем онлайн-форму заявления: указываем общую информацию о лице, подающем заявление (в т.ч. паспортные и адресные данные), указываем реквизиты банковского счета (в формате ИВАN), добавляем информацию о членах домохозяйства.
  6. Перед окончательным формированием заявления и отправкой его в Пенсионный фонд Украины, с помощью опции "Добавить файл", по желанию и при наличии, добавляем сканированные копии документов, которые могут определять право на назначение субсидии (например, в случае оформления жилищной субсидии по фактическому месту жительства - копию договора аренды, справку ВПЛ). Даем согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку и нажимаем кнопку "Сформировать заявление".
  7. Проверяем данные сформированного заявления и направляем в Пенсионный фонд, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Субсидия в один клик

Напомним, в июне Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией и скорейшего решения о предоставлении. Ранее определенный механизм обращения по назначению субсидии с полным пакетом документов остается в силе и по желанию человека применяется в обычном порядке.

По экспериментальному проекту для назначения жилищной субсидии человек может подать только упрощенное заявление "в один клик" (в электронной форме - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, Портал Дія (когда эта госструктура сможет предоставить техническую возможность) или в бумажной форме - обратившись в избранный сервисный центр Фонда или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, или отправив заявление в адрес органа Фонда по почте).

В заявление необходимо внести фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) заявителя и лиц, входящих в состав домохозяйства, адрес и счет в банке (в формате ИВАN), на который будет идти выплата и подписать упрощенное заявление (в случае его представления электронными средствами - с помощью квалифицированной электронной подписи).

Остальную информацию, необходимую для определения права домохозяйства на жилищную субсидию, Пенсионный фонд Украины получит от государственных реестров.

На основе полученных данных принимается решение о рассмотрении заявления и о решении.

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