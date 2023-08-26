Как подать упрощенное заявление на субсидию "в один клик": пошаговая инструкция

В Украине внедряется экспериментальный проект, позволяющий облегчить процедуру обращения за жилищной субсидией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Напомним, в июне Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией и скорейшего решения о предоставлении. Ранее определенный механизм обращения по назначению субсидии с полным пакетом документов остается в силе и по желанию человека применяется в обычном порядке.
По экспериментальному проекту для назначения жилищной субсидии человек может подать только упрощенное заявление "в один клик" (в электронной форме - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, Портал Дія (когда эта госструктура сможет предоставить техническую возможность) или в бумажной форме - обратившись в избранный сервисный центр Фонда или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, или отправив заявление в адрес органа Фонда по почте).
В заявление необходимо внести фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) заявителя и лиц, входящих в состав домохозяйства, адрес и счет в банке (в формате ИВАN), на который будет идти выплата и подписать упрощенное заявление (в случае его представления электронными средствами - с помощью квалифицированной электронной подписи).
Остальную информацию, необходимую для определения права домохозяйства на жилищную субсидию, Пенсионный фонд Украины получит от государственных реестров.
На основе полученных данных принимается решение о рассмотрении заявления и о решении.