Як подати спрощену заяву на субсидію через "Дію": покрокова інструкція

В Україні діє спрощений механізм звернення громадян за житловою субсидією. Оформити її можна онлайн - на порталі "Дія" - лише за 10 хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на департамент комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.
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Українцям нагадали, що оформити житлову субсидію за спрощеним механізмом можна віддалено (не виходячи з дому) - за допомогою єдиного порталу державних послуг "Дія".
Уточнюється, що на таку процедуру знадобиться всього лиш близько 10 хвилин.
"Більшість даних підтягуються автоматично, а заповнити потрібно лише 7 полів замість 21", - уточнили в департаменті комунікацій.
Крім того, для громадян підготували корисну інфографіку - як подати спрощену заяву на субсидію через "Дію".
Спершу потрібно увійти (або зареєструватись) на порталі "Дія" за допомогою:
Після цього необхідно:
Перші кроки для подачі заяви в "Дії" (скриншот: kmu.gov.ua)
Далі для оформлення субсидії потрібно:
"Після обробки заяви ви отримаєте сповіщення, якщо потрібні додаткові документи", - уточнили у департаменті комунікацій секретаріату уряду.
Завершальні кроки подачі заяви за спрощеним механізмом (скриншот: kmu.gov.ua)
Субсидія українцям надається за умови, якщо родина має сплачувати за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов'язковий платіж (який розраховують індивідуально).
Важливо, що при призначенні субсидії враховують доходи всіх членів сім'ї (навіть якщо вони проживають окремо).
Водночас якщо на день звернення за призначенням субсидії, хтось із родини перебуває за кордоном понад 60 днів, його має бути виключено зі складу домогосподарства (і тоді його доходи враховуватись не будуть).
В цілому ж оформити житлову субсидію може:
Хто може оформити житлову субсидію в Україні (скриншот: kmu.gov.ua)
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