Як подати спрощену заяву на субсидію через "Дію": покрокова інструкція

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Як подати спрощену заяву на субсидію через "Дію"

Українцям нагадали, що оформити житлову субсидію за спрощеним механізмом можна віддалено (не виходячи з дому) - за допомогою єдиного порталу державних послуг "Дія".

Уточнюється, що на таку процедуру знадобиться всього лиш близько 10 хвилин.

"Більшість даних підтягуються автоматично, а заповнити потрібно лише 7 полів замість 21", - уточнили в департаменті комунікацій.

Крім того, для громадян підготували корисну інфографіку - як подати спрощену заяву на субсидію через "Дію".

Спершу потрібно увійти (або зареєструватись) на порталі "Дія" за допомогою:

або електронного підпису

або BankID

Після цього необхідно:

перейти у розділ "Громадянам"

обрати вкладку "Пенсії, пільги та допомога"

вибрати послугу "Заява на субсидію"

перевірити у профілі свої дані й за необхідності - оновити їх

Перші кроки для подачі заяви в "Дії" (скриншот: kmu.gov.ua)

Далі для оформлення субсидії потрібно:

обрати тип заяви, який ви хочете подати (тобто спрощену)

обрати із пропонованих варіантів, на яку адресу хочете отримати субсидію (за задекларованим місцем проживання, за місцем проживання чи перебування як ВПО, за іншою адресою)

обрати комунальні послуги, на які потрібна субсидія

ввести міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) для нарахування

додати дані всіх, хто проживає в оселі (квартирі чи будинку)

перевірити правильність усіх даних

підписати заяву електронним підписом і відправити

"Після обробки заяви ви отримаєте сповіщення, якщо потрібні додаткові документи", - уточнили у департаменті комунікацій секретаріату уряду.

Завершальні кроки подачі заяви за спрощеним механізмом (скриншот: kmu.gov.ua)

Хто може оформити й отримати житлову субсидію

Субсидія українцям надається за умови, якщо родина має сплачувати за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов'язковий платіж (який розраховують індивідуально).

Важливо, що при призначенні субсидії враховують доходи всіх членів сім'ї (навіть якщо вони проживають окремо).

Водночас якщо на день звернення за призначенням субсидії, хтось із родини перебуває за кордоном понад 60 днів, його має бути виключено зі складу домогосподарства (і тоді його доходи враховуватись не будуть).

В цілому ж оформити житлову субсидію може:

людина, яка зареєстрована в житловому приміщенні

людина, яка не зареєстрована, але фактично проживає (на підставі договору аренди)

переселенці, які проживають без укладення договору оренди (додавши документ, що підтверджує проживання за вказаною адресою)

неповнолітня дитина, яка залишилась без батьківської опіки та має офіційного представника чи опікуна

недієздатна людина працездатного віку, над якою встановлено опіку

забудовник, будинок якого не прийнято в експлуатацію (але нараховується плата за житлово-комунальні послуги)

Хто може оформити житлову субсидію в Україні (скриншот: kmu.gov.ua)