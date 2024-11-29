Как подать упрощенное заявление на субсидию через "Дія": пошаговая инструкция

В Украине действует упрощенный механизм обращения граждан за жилищной субсидией. Оформить ее можно онлайн - на портале "Дія" - всего за 10 минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.
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Украинцам напомнили, что оформить жилищную субсидию по упрощенному механизму можно удаленно (не выходя из дома) - с помощью единого портала государственных услуг "Дія".
Уточняется, что на такую процедуру понадобится всего около 10 минут.
"Большинство данных подтягиваются автоматически, а заполнить нужно всего 7 полей вместо 21", - уточнили в департаменте коммуникаций.
Кроме того, для граждан подготовили полезную инфографику - как подать упрощенное заявление на субсидию через "Дія".
Для начала нужно войти (или зарегистрироваться) на портале "Дія" с помощью:
После этого необходимо:
Первые шаги для подачи заявления в "Дія" (скриншот: kmu.gov.ua)
Далее для оформления субсидии необходимо:
"После обработки заявления вы получите уведомление, если требуются дополнительные документы", - уточнили в департаменте коммуникаций секретариата правительства.
Завершающие шаги подачи заявления по упрощенному механизму (скриншот: kmu.gov.ua)
Субсидия украинцам предоставляется при условии, если семья должна платить за коммунальные услуги больше, чем определенный для нее обязательный платеж (который рассчитывают индивидуально).
Важно, что при назначении субсидии учитывают доходы всех членов семьи (даже если они проживают по отдельности).
В то же время, если на день обращения по назначению субсидии, кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, он должен быть исключен из состава домохозяйства (и тогда его доходы учитываться не будут).
В целом же оформить жилищную субсидию может:
Кто может оформить жилищную субсидию в Украине (скриншот: kmu.gov.ua)
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