Як на початку червня: у Києві зафіксовані ще два температурні рекорди

За даними кліматологів, максимальна температура повітря досягла 25,3 градусів, що на 1,5 градусів вище попереднього рекордного показника для цього дня 1972 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 19,0 градусів тепла, що перевищило попередній рекордний показник 1972 року на 1,9 градусів.

Температурні рекорди

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, 31 березня в Києві були оновлені два температурні рекорди, а температура піднялася до 25,3 градусів.

Крім того, у Києві 1 квітня були зафіксовані три температурні рекорди. За багаторічними показниками температура повітря відповідала кінцю травня.