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Як Північна Корея допомагає Росії у війні: деталі від ГУР

П'ятниця 03 листопада 2023 10:30
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Як Північна Корея допомагає Росії у війні: деталі від ГУР Фото: диктатори КНДР та Росії Кім Чен Ин та Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько
Експерт: Андрій Юсов

Північна Корея досить масштабно допомагає Росії з постачанням та продажем озброєння. Мова йде про значні обсяги артснарядів

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю РБК-Україна.

"У межах Північної Кореї це достатньо масштабно. Наскільки це загалом, істотно впливає на ситуацію? Про це зараз складно стверджувати. Є факти взаємодії та співпраці між ними. Фіксується передача артснарядів, снарядів для реактивних систем залпового вогню. Ми не будемо зараз голослівними, але мова йде про значні обсяги постачань артснарядів", - розповів Юсов.

Однак від відповіді на питання, що Північна Корея отримує від Росії взамін, представник ГУР утримався.

"Ми б зараз утримались від детальних коментарів. Не будемо все детально коментувати. Вочевидь, є те, що насамперед цікавить владу Північної Кореї. Проте навряд чи тут мова йде про продовольство", - зазначив Юсов.

Передача КНДР озброєння Росії

Північна Корея відправила до Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів. Постачання почалося ще у серпні поточного року.

КНДР здійснила близько 10 постачань зброї до Росії, яких може вистачити приблизно на два місяці обстрілу.

Після нещодавнього візиту Кім Чен Ина до Росії Білий дім заявив про те, що режим диктатора надав окупантам 1000 контейнерів з військовою технікою та боєприпасами.

Зазначимо, що за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, КНДР не зможе постійно постачати Росію у війні проти нашої країни, і пояснив чому.

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