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Как Северная Корея помогает России в войне: детали от ГУР

Пятница 03 ноября 2023 10:30
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Как Северная Корея помогает России в войне: детали от ГУР Фото: диктаторы КНДР и России Ким Чен Ын и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько
Эксперт: Андрей Юсов

Северная Корея достаточно масштабно помогает России со снабжением и продажей вооружения. Речь идет о значительных объемах артснарядов.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью РБК-Украина.

"В пределах Северной Кореи это достаточно масштабно. Насколько это вообще существенно влияет на ситуацию? Об этом сейчас сложно утверждать. Есть факты взаимодействия и сотрудничества между ними. Фиксируется передача артснарядов, снарядов для реактивных систем залпового огня. Мы не будем сейчас голословными, но речь идет о значительных объемах поставок артснарядов", - рассказал Юсов.

Однако от ответа на вопрос, что Северная Корея получает от России взамен, представитель ГУР воздержался.

"Мы бы сейчас воздержались от детальных комментариев. Не будем все подробно комментировать. Очевидно, есть то, что в первую очередь интересует власть Северной Кореи. Однако вряд ли речь идет о продовольствии", - отметил Юсов.

Передача КНДР вооружения России

Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов . Снабжение началось еще в августе текущего года.

КНДР осуществила около 10 поставок оружия в Россию, которых может хватить примерно на два месяца обстрела.

После недавнего визита Ким Чен Инна в Россию Белый дом заявил о том, что режим диктатора предоставил оккупантам 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами.

Отметим, что, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно поставлять Россию в войне против нашей страны, и объяснил почему.

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