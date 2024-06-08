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Як підвищення тарифів на електроенергію вплине на розмір субсидії: пояснення ПФУ

Фото: у ПФУ пояснили, як підвищення тарифів на електроенергію вплине на розмір субсидії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Після підвищення тарифу на електроенергію Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

Як зазначають у ПФУ, субсидія збільшиться та компенсує розмір, на який зросла вартість послуги з електропостачання з 1 червня.

Щоб визначити розмір субсидії потрібно від розміру плати за житлово-комунальні послуги відняти розмір обов'язкового платежу.

Розмір плати за ЖКП розраховується в межах соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг, встановлених постановою Уряду від 06.08.2014 Nº 409

Середньомісячний сукупний дохід домогосподарства визначається шляхом ділення сукупного доходу всіх членів домогосподарства за 2 квартали на кількість місяців, за які враховуються доходи

Обовʼязковий відсоток платежу за ЖКЛ (частка доходу) для домогосподарства обчислюється за формулою, визначеною постановою уряду від 27.071998 Nº1156.

Нагадаємо, 1 червня в Україні підняли тариф на електроенергію. Детальніше про те, що зміниться, та як можна зекономити на платіжках, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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ЕлектроенергіяТарифиСубсидії