Як підвищення тарифів на електроенергію вплине на розмір субсидії: пояснення ПФУ

Як зазначають у ПФУ, субсидія збільшиться та компенсує розмір, на який зросла вартість послуги з електропостачання з 1 червня.

Щоб визначити розмір субсидії потрібно від розміру плати за житлово-комунальні послуги відняти розмір обов'язкового платежу.

Розмір плати за ЖКП розраховується в межах соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг, встановлених постановою Уряду від 06.08.2014 Nº 409

Середньомісячний сукупний дохід домогосподарства визначається шляхом ділення сукупного доходу всіх членів домогосподарства за 2 квартали на кількість місяців, за які враховуються доходи

Обовʼязковий відсоток платежу за ЖКЛ (частка доходу) для домогосподарства обчислюється за формулою, визначеною постановою уряду від 27.071998 Nº1156.