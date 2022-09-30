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Як підтвердити стаж роботи для отримання пенсії: деталі рішення Кабміну

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Україна, П'ятниця 30 вересня 2022 10:01
Як підтвердити стаж роботи для отримання пенсії: деталі рішення Кабміну Фото: пенсію можна отримати без запису в трудовій книжці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Порядок доповнений пунктом про підтвердження стажу в окупації та в зоні бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 вересня 2022 р. № 1058.

Згідно з постановою, основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до впровадження персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (з 2004 року), є трудова книжка.

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Документи можуть бути подані в електронному вигляді з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

За відсутності трудової книжки, а також у випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження стажу роботи приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також виписки або довідки, складені на основі даних, наявних в системах підприємств, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

Періоди роботи осіб, які займаються веденням особистого селянського господарства, зараховуються до стажу роботи за наявності платіжних доручень, квитанцій установ банків, документів, що підтверджують поштовий переказ, інших документів про сплату страхових внесків або інформації Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків.

Періоди провадження фізичною особою підприємницької діяльності зараховуються до стажу роботи за умови підтвердження документами про сплату страхових внесків.

Підтвердження стажу в окупації та в зоні бойових дій

За відсутності документів у разі, коли підприємства, установи, організації розміщуються (розміщувалися) на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, в районі проведення АТО або відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, а також на територіях територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій, стаж установлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві.

Як писало РБК-Україна, період навчання до 2004 року зараховується до страхового стажу. Час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами.

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Кабінет Міністрів України Пенсії
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