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Как подтвердить рабочий стаж, если трудовая книжка осталась в оккупации: объяснение

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Воскресенье 30 апреля 2023 20:09
Как подтвердить рабочий стаж, если трудовая книжка осталась в оккупации: объяснение Фото: Как подтвердить рабочий стаж, если трудовая книжка осталась в оккупации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Внутренние переселенцы могут подтвердить свой стаж работы, даже при отсутствии трудовой книжки. В таких случаях подтвердить стаж можно через онлайн-систему Пенсионного фонда Украины.

Как именно можно подтвердить рабочий стаж, если трудовая книга находится в оккупации - читайте в материале РБК-Украина.

С 2000 года в системе ПФУ хранятся данные и генерируется электронная трудовая книжка.

Восстановить информацию можно через портал электронных услуг ПФУ или с помощью мобильного приложения для Android и IOS.

Чтобы восстановить утраченную информацию, нужно:

  • авторизироваться в выбранном е-сервисе с помощью электронной подписи или BankID.
  • перейти в меню "Коммуникации с ПФУ" и выбрать "Запрос на получение электронных документов".
  • Из типов обращения выбрать "Выписка из ЭТК", заполнить другие дополнительные поля, подписать и направить обращение.

Через несколько минут информацию о периодах работы можно будет найти в разделе "Мои обращения".

Напомним, в Украине проведут перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

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