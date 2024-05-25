Як підтримати рідних, які перебувають на прифронтових територіях: поради Мінреінтеграції

Порадами щодо того, як спілкуватися з близькими людьми, які перебувають поблизу територій бойових дій, поділились фахівці Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?".

Зокрема, фахівці рекомендують:

не тиснути на близьких. Оскільки залишатися в рідному місці - це свідомий вибір дорослої людини. Якщо ви не маєте змоги допомогти з виїздом, краще не порушуйте цю тему.

якщо людина хоче озвучити свої аргументи, вислухайте і спробуйте зрозуміти.



При розмові ви можете сказати щось на кшталт: "Я приймаю будь-яке твоє рішення, але зараз хочу зрозуміти, чому для тебе важливо залишитися".

визначте теми, на які ви говорите, а на які - ні.



Домовтеся: "Якщо під час нашої розмови якась тема для тебе буде неприємною, скажи мені про це".

будьте готові до різних реакцій навіть на найпростіші запитання. Стресові події можуть викликати агресію і роздратування на цілком звичні обговорення.

не змушуйте людину розмовляти з вами під час кожної повітряної тривоги, якщо вона не готова це робити.

старайтесь не переносити власні тривожні настрої у ваше спілкування.