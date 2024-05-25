Як підтримати рідних, які перебувають на прифронтових територіях: поради Мінреінтеграції
Українці, рідні яких перебувають у прифронтових містах та селах, часто не знають, як підібрати правильні слова, щоб підтримати чи переконати виїхати з небезпечної зони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Порадами щодо того, як спілкуватися з близькими людьми, які перебувають поблизу територій бойових дій, поділились фахівці Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?".
Зокрема, фахівці рекомендують:
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не тиснути на близьких. Оскільки залишатися в рідному місці - це свідомий вибір дорослої людини. Якщо ви не маєте змоги допомогти з виїздом, краще не порушуйте цю тему.
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якщо людина хоче озвучити свої аргументи, вислухайте і спробуйте зрозуміти.
При розмові ви можете сказати щось на кшталт: "Я приймаю будь-яке твоє рішення, але зараз хочу зрозуміти, чому для тебе важливо залишитися".
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визначте теми, на які ви говорите, а на які - ні.
Домовтеся: "Якщо під час нашої розмови якась тема для тебе буде неприємною, скажи мені про це".
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будьте готові до різних реакцій навіть на найпростіші запитання. Стресові події можуть викликати агресію і роздратування на цілком звичні обговорення.
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не змушуйте людину розмовляти з вами під час кожної повітряної тривоги, якщо вона не готова це робити.
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старайтесь не переносити власні тривожні настрої у ваше спілкування.
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намагайтеся зберігати зв’язок зі своїми рідними навіть на відстані, підтримуючи їх і розділяючи спільні цінності.
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