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Як підтримати рідних, які перебувають на прифронтових територіях: поради Мінреінтеграції

Україна, Субота 25 травня 2024 19:34
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Як підтримати рідних, які перебувають на прифронтових територіях: поради Мінреінтеграції Фото: (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Українці, рідні яких перебувають у прифронтових містах та селах, часто не знають, як підібрати правильні слова, щоб підтримати чи переконати виїхати з небезпечної зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Порадами щодо того, як спілкуватися з близькими людьми, які перебувають поблизу територій бойових дій, поділились фахівці Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?".

Зокрема, фахівці рекомендують:

  • не тиснути на близьких. Оскільки залишатися в рідному місці - це свідомий вибір дорослої людини. Якщо ви не маєте змоги допомогти з виїздом, краще не порушуйте цю тему.

  • якщо людина хоче озвучити свої аргументи, вислухайте і спробуйте зрозуміти.

    При розмові ви можете сказати щось на кшталт: "Я приймаю будь-яке твоє рішення, але зараз хочу зрозуміти, чому для тебе важливо залишитися".

  • визначте теми, на які ви говорите, а на які - ні.

    Домовтеся: "Якщо під час нашої розмови якась тема для тебе буде неприємною, скажи мені про це".

  • будьте готові до різних реакцій навіть на найпростіші запитання. Стресові події можуть викликати агресію і роздратування на цілком звичні обговорення.

  • не змушуйте людину розмовляти з вами під час кожної повітряної тривоги, якщо вона не готова це робити.

  • старайтесь не переносити власні тривожні настрої у ваше спілкування.

  • намагайтеся зберігати зв’язок зі своїми рідними навіть на відстані, підтримуючи їх і розділяючи спільні цінності.

Нагадаємо, ми повідомляли, як можна зменшити вплив негативних новин на психічне здоров'я.

РБК-Україна також писало, як підтримати людину, яка пережила горе.

До того ж ми надавали список номерів "гарячих ліній" психологічної підтримки.

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