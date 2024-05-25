Как поддержать родных, находящихся на прифронтовых территориях: советы Минреинтеграции

Советами по поводу того, как общаться с близкими людьми, находящимися вблизи территорий боевых действий, поделились специалисты Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?".

В частности, специалисты рекомендуют:

не давить на близких. Поскольку оставаться в родном месте - это сознательный выбор взрослого человека. Если вы не можете помочь с выездом, лучше не поднимайте эту тему.

если человек хочет озвучить свои доводы, выслушайте и попытайтесь понять.



При разговоре вы можете сказать что-то вроде: "Я принимаю любое твое решение, но сейчас хочу понять, почему тебе важно остаться".

определите темы, на которые вы говорите, а на какие нет.



Договоритесь: "Если во время нашего разговора какая-нибудь тема для тебя будет неприятной, скажи мне об этом".

будьте готовы к разным реакциям даже на самые простые вопросы. Стрессовые события могут вызвать агрессию и раздражение на вполне обычные обсуждения.

не заставляйте человека разговаривать с вами во время каждой воздушной тревоги, если он не готов это делать.

старайтесь не переносить собственные тревожные настроения в ваше общение.