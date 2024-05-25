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Как поддержать родных, находящихся на прифронтовых территориях: советы Минреинтеграции

Украина, Суббота 25 мая 2024 19:34
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Как поддержать родных, находящихся на прифронтовых территориях: советы Минреинтеграции Фото: (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Украинцы, родные которых находятся в прифронтовых городах и селах, часто не знают, как подобрать правильные слова, чтобы поддержать или убедить уехать из опасной зоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Советами по поводу того, как общаться с близкими людьми, находящимися вблизи территорий боевых действий, поделились специалисты Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?".

В частности, специалисты рекомендуют:

  • не давить на близких. Поскольку оставаться в родном месте - это сознательный выбор взрослого человека. Если вы не можете помочь с выездом, лучше не поднимайте эту тему.

  • если человек хочет озвучить свои доводы, выслушайте и попытайтесь понять.

    При разговоре вы можете сказать что-то вроде: "Я принимаю любое твое решение, но сейчас хочу понять, почему тебе важно остаться".

  • определите темы, на которые вы говорите, а на какие нет.

    Договоритесь: "Если во время нашего разговора какая-нибудь тема для тебя будет неприятной, скажи мне об этом".

  • будьте готовы к разным реакциям даже на самые простые вопросы. Стрессовые события могут вызвать агрессию и раздражение на вполне обычные обсуждения.

  • не заставляйте человека разговаривать с вами во время каждой воздушной тревоги, если он не готов это делать.

  • старайтесь не переносить собственные тревожные настроения в ваше общение.

  • старайтесь сохранять связь со своими родными даже на расстоянии, поддерживая их и разделяя общие ценности.

Напомним, мы сообщали, как можно снизить влияние негативных новостей на психическое здоровье.

РБК-Украина также писало, как поддержать человека, пережившего горе.

К тому же мы предоставляли список номеров "горячих линий" психологической поддержки.

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