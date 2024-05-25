Как поддержать родных, находящихся на прифронтовых территориях: советы Минреинтеграции
Украинцы, родные которых находятся в прифронтовых городах и селах, часто не знают, как подобрать правильные слова, чтобы поддержать или убедить уехать из опасной зоны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Советами по поводу того, как общаться с близкими людьми, находящимися вблизи территорий боевых действий, поделились специалисты Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?".
В частности, специалисты рекомендуют:
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не давить на близких. Поскольку оставаться в родном месте - это сознательный выбор взрослого человека. Если вы не можете помочь с выездом, лучше не поднимайте эту тему.
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если человек хочет озвучить свои доводы, выслушайте и попытайтесь понять.
При разговоре вы можете сказать что-то вроде: "Я принимаю любое твое решение, но сейчас хочу понять, почему тебе важно остаться".
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определите темы, на которые вы говорите, а на какие нет.
Договоритесь: "Если во время нашего разговора какая-нибудь тема для тебя будет неприятной, скажи мне об этом".
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будьте готовы к разным реакциям даже на самые простые вопросы. Стрессовые события могут вызвать агрессию и раздражение на вполне обычные обсуждения.
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не заставляйте человека разговаривать с вами во время каждой воздушной тревоги, если он не готов это делать.
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старайтесь не переносить собственные тревожные настроения в ваше общение.
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старайтесь сохранять связь со своими родными даже на расстоянии, поддерживая их и разделяя общие ценности.
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