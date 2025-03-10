Як підібрати парктронік для вашого авто: ключові секрети електронного асистента водія

Парктронік – надійний помічник і для водія-початківця, і для бувалого автомобіліста, і для власника дорогої машини з камерою заднього огляду. Але щоб він був справді надійним, при покупці треба зробити правильний вибір.

Про те, який парктронік буде для вас найкращим, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Його цінують за точність і за спроможність допомагати в моменти, коли увага водія розсіяна між кількома зонами ризику. Під час лавірування вузькими проїздами, коли з усіх чотирьох кутів автомобіля залишається на долоню безпечного простору, правильний парктронік не вимагає весь час дивитись на екран. Він голосом доповідає водієві про кожен сантиметр, що залишається до перешкоди. І це та причина, з якої навіть на найдорожчих преміум-моделях з камерами кругового огляду сусідить старий добрий парктронік.

Як обирати парктронік

Як тільки автомобіліст торкнеться теми покупки парктроніка, він побачить неймовірне різноманіття цих пристроїв. Тож на що звертати увагу при виборі? Побудуємо наші рекомендації на кількох критеріях.

Спереду чи ззаду. Так, обстановку ззаду машини водієві контролювати важче, але передній парктронік теж буде затребуваним, звісно, якщо він присутній в принципі. Коли є бажання точно контролювати ситуацію попереду капота, обирати варто не два окремих парктроніки, а один – для переднього і заднього бамперів, з відповідним екраном та з подвійним комплектом датчиків. Продавці часто називають їх паркувальними системами.

Екран. Перш за все, зважте, що є комплекти взагалі без екрану, які попереджають водія тільки звуком – сигналами чи словами на одній з поширених мов. Плюс такої комплектації не тільки в його ціні, а й в більш простому монтажі, адже кріпити цей прилад можна у задній частині салону, що легше і дешевше.

А якщо вам потрібен екран, обирайте його за двома критеріями: спочатку розміри і форма, які впливають на зручність розміщення девайса на торпедо або на склі, потім – принцип відображення відстані, від чого залежить простота зчитування інформації. Є простенькі моделі, екрани яких показують відстань за допомогою кольорових світлодіодів. Більш зручний спосіб – графічний дисплей, монохромній чи кольоровий, який відображає автомобільчик і спереду та ззаду від нього малює сектори залишку вільного простору. Ще один популярний тип екрана – салонне дзеркало заднього виду, в якому під склом сховано індикатори парктроніка.

Врахуйте, що форм-фактор екрана маж значення з точки зору розташування в салоні. Скажімо, деякі екрани можна розмістити на торпедо, а деякі крім того дозволяють "підвішати" себе на стелю, лобове скло або те саме салонне дзеркало.

Скільки датчиків. Стандарт – чотири ультразвукові датчики для кожного бампера. В принципі, можна обійтися парою (колись давно це було нормою), а з іншого боку, особливо пильні користувачі використовують відразу шість. Певна річ, головний модуль парктроніка та його екран мають відповідати кількості датчиків. Для переднього бампера в системі має бути окремий канал.

Зворотній бік парктроніків

Не можемо не сказати про ті кілька недоліків, які має будь-який парктронік – тим більше що деякі з цих мінусів доволі серйозні і можуть вплинути на намір автомобіліста встановити таку систему.

Псується бампер. Цю деталь дійсно доведеться просвердлити, у комплекті девайса навіть є спеціальна фреза. Теоретично цього можна уникнути в системах із стрічковими ємнісними датчиками, але у нас вони мало поширені;

Втручання в оригінальний вигляд авто. Мінімальне порушення заводського стилю справді є – круглі "шайби" датчиків видні здалеку. Але для маскування можна, по-перше, підібрати датчики в тон машини – бувають чорні, білі, сріблясті, золотисті, чорні матові тощо. По-друге, є варіант виконання "під фарбування", при тому вважається, що фарбувати можна не всі сенсори;

Порушення заводської цілісності. Дійсно, при інсталяції радара доводиться розбирати оббивку багажника та салону. Особливо ретельні власники намагаються цього уникнути, і їм можна порадити придбання комплекту з бездротовими датчиками – такі теж існують в природі.

Коротко

Звісно, вибір парктроніка не є питанням життя чи смерті, але дещо у нашому водійському житті від нього таки залежить. Тому щоб він не схибив у відповідальний момент, не намагайтесь зекономити на покупці і на інсталяції. Обирайте комплект максимально якісний, і купуйте його там, де вам нададуть гарантію – адже в країні продаються цілком прийнятні моделі з 3-річною заводською гарантією.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre і Motor.