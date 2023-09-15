Як підготуватися до можливих відключень світла: поради енергетиків

У ДТЕК не виключають, що російська армія восени та взимку буде обстрілювати енергетичну систему України. Тому як енергетики, так і звичайні українці повинні бути готовими до відключень світла.

ДТЕК заявила, що до опалювального сезону відремонтувала 14 енергоблоків ТЕС, запустила 15 нових вугільних лав, перевірила 12 тисяч кілометрів енерголіній та понад 3700 підстанцій та розподільчих пунктів, а також відремонтувала 123 підстанції.

Як підготуватися українцям

Громадянам радять подбати про освітлення та зв'язок і запастися:

ліхтариками на батарейках;

свічками та сірниками;

запасними батарейками;

радіоприймачами на батарейках;

світлодіодними лампами;

павербанками.

Також варто підготувати теплий одяг, термобілизну, термоси, пальник, запас технічної та питної води, їжу, яку не потрібно готувати.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

Президент Володимир Зеленський заявляє, що усі відповідні служби уже готуються до зими, а Кабмін та області отримали кінцеві терміни підготовки.

В "Укренерго" впевнені, що Україні вистачить електроенергії взимку, але масовані обстріли росіян можуть змінити ситуацію. Тому енергетики розглядають і найгірші сценарії взимку.

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