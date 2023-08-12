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Как подготовиться к походу в горы: спасатели назвали основные правила

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Суббота 12 августа 2023 14:11
Как подготовиться к походу в горы: спасатели назвали основные правила Фото: спасатели назвали украинцам основные правила подготовки к походу в горы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцам необходимо придерживаться ряда советов для того, чтобы правильно подготовиться к походу в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

В поход - только группой

Согласно правилам, которые сформировали спасатели, в поход необходимо отправляться группой, а не в одиночку.

Также нужно изучить карту и рассказать про путешествие своим близким или знакомым, чтобы они знали время возвращения.

Зарегистрируйте путешествие у спасателей

Перед тем, как отправиться в горы, необходимо зарегистрировать свой маршрут. Это можно сделать разными способами:

  • самостоятельно прийти в отделение горных спасателей;
  • заполнить Google-форму на сайтах ГСЧС Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской или Черновицкой областей;
  • воспользоваться приложением "Порятунок у горах" (при помощи него можно не только зарегистрировать путешествие, но и совершать голосовые звонки и передавать сигнал SOS в экстренной ситуации).

Что взять с собой и как одеться

Спасатели советуют заранее посмотреть прогноз перед походом в горы, поскольку погода там очень переменчива.

Необходимые для путешествия вещи:

  • теплая и удобная одежда со светоотражателями, а также удобная обувь;
  • запас еды и воды и необходимая экипировка для маршрута;
  • power bank.

Напомним, ранее украинцам назвали главные правила путешествий во время войны и напомнили об основных ограничениях. В частности, в нашей стране ограничено посещение отдельных лесов, а также водоемов.

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