Как подготовиться к походу в горы: спасатели назвали основные правила
Украинцам необходимо придерживаться ряда советов для того, чтобы правильно подготовиться к походу в горы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
В поход - только группой
Согласно правилам, которые сформировали спасатели, в поход необходимо отправляться группой, а не в одиночку.
Также нужно изучить карту и рассказать про путешествие своим близким или знакомым, чтобы они знали время возвращения.
Зарегистрируйте путешествие у спасателей
Перед тем, как отправиться в горы, необходимо зарегистрировать свой маршрут. Это можно сделать разными способами:
- самостоятельно прийти в отделение горных спасателей;
- заполнить Google-форму на сайтах ГСЧС Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской или Черновицкой областей;
- воспользоваться приложением "Порятунок у горах" (при помощи него можно не только зарегистрировать путешествие, но и совершать голосовые звонки и передавать сигнал SOS в экстренной ситуации).
Что взять с собой и как одеться
Спасатели советуют заранее посмотреть прогноз перед походом в горы, поскольку погода там очень переменчива.
Необходимые для путешествия вещи:
- теплая и удобная одежда со светоотражателями, а также удобная обувь;
- запас еды и воды и необходимая экипировка для маршрута;
- power bank.
Напомним, ранее украинцам назвали главные правила путешествий во время войны и напомнили об основных ограничениях. В частности, в нашей стране ограничено посещение отдельных лесов, а также водоемов.
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