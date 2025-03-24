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Як підготувати автомобіль до весни: важливі кроки для безпеки на дорозі

Понеділок 24 березня 2025 19:50
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Як підготувати автомобіль до весни: важливі кроки для безпеки на дорозі Фото: як підготувати автомобіль до весни (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Зима вже точно позаду, тож вдумливий автомобіліст повинен підготувати машину до весіннього сезону. Що слід зробити з авто, щоб воно віддячило тривалою безвідмовною роботою?

Про важливі рекомендації з підготовки авто до теплого сезону читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зима обов’язково залишає на автомобілі свої сліди, але будемо вважати, що ви вже бачили попередні публікації автомобільних журналістів rbc.ua і усунули наслідки хоча б основних зимових капостей. Відтак, тепер варто зробити дещо для підготовки машини до теплого сезону.

Інтер’єр: чистота і красота

В холодну пору року в салон в той чи інший спосіб потрапляє чимало вологи. Тож після того, як ви просушили підлогу в ногах і під сидіннями, самі сидіння і оббивку в багажнику, зробіть генеральне прибирання – з пилососом, можливо навіть миючим. Найбільш ретельні власники мають другий, літній комплект килимків – і наприкінці березня саме час замінити ними зимовий набір.

Шкіряну оббивку сидінь буде корисно обробити спеціальним препаратом-кондиціонером, а пластикові деталі торпедо та дверних карт – поліроллю відповідного призначення.

Обов’язково знайдіть час помити вікна зсередини – із застосуванням препарату для скла і абсолютно чистих серветок. В теплу пору року вікна в салоні пітнітимуть менше, відтак, вони довше залишатимуться чистим – а значить, ніщо не заважатиме водієві слідкувати за дорогою.

Як підготувати автомобіль до весни: важливі кроки для безпеки на дорозі

Кузов: захист і блиск

Чисто вимитий кузов навесні бажано вкрити восковою захисною поліроллю. Вона захищатиме лакофарбове покриття – а значить, і сам кузов – від кількох весінньо-літніх загроз: клею дерев та суцвіть, пташиного посліду, дорожнього бітуму, кислотних дощів тощо. Правильний віск на кузові навіть перешкоджає затриманню на фарбі бруду, тобто навосковану машину доводиться рідше мити. А ті забруденння, які таки до кузова пристануть, завдяки воскові будуть відмиватися легше – у тому числі і такі затяті вороги ЛФП як бітум і деревний клей.

Шини: "зиму" на "літо"

Якщо протягом дня (або ночі – якщо ви здебільшого їздите вночі) температура тримається не нижче +7...+8 С, можна сміливо перевзувати машину у літню гуму. Власне, якщо температурні умови залишають вам підстави для сумнівів, ви можете літні шини не встановлювати, але витягнути їх з місця зберігання і перевірити їхній стан. Пошукайте порізи на боковинах і протекторі, повитягуйте з нього камінці, цвяхи і подібне залізяччя. Корисно оглянути покришки зсередини – там можуть стирчати ті цвяхи і шурупи, які пробили шину наскрізь і стерлися з боку протектора настільки, що стали непомітними ззовні. А якщо ваш другий комплект гуми зберігається на власних дисках, буде дуже добре завезти їх на шиномонтаж і перевірити балансування – щоб вони чекали перевзування в абсолютно готовому стані.

Техніка: контроль і тести

У теплу пору року автомобіль зустрінеться з особливими, літніми труднощами. Тобто з високою, до 90 градусів, температурою під капотом, з тривалими поїздками на високих обертах під час далеких маршрутів, з пильним повітрям і додатковим навантаженням від кондиціонера, інтенсивних прискорень та гальмувань "в підлогу", нечастих для зими. Тому є сенс завітати на перевірену СТО чи до майстра, якому ви довіряєте, щоб вони зробили профілактичний огляд силового агрегата та всіх важливих систем і усунули негаразди, які вже є або які тільки намічаються.

Як підготувати автомобіль до весни: важливі кроки для безпеки на дорозі
Коротко

Так, подібні сезонні роботи не передбачаються заводським керівництвом з експлуатації авто: автовиробники цілком справедливо пишаються, що їхні дітища потребують тільки регламентного ТО через визначені 10 – 15 – 20 тисяч кілометрів. Проте, у автовиробника і у власника авто (особливо ненового) трохи різні підходи до таких питань: перший хоче показати, що його машина не потребує зайвих клопотів, а другий хоче, щоб вона їх справді не потребувала.

При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocentre.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про ТОП-5 важливих дій водія на початку березня.

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