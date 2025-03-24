Как подготовить автомобиль к весне: важные шаги для безопасности на дороге

Зима обязательно оставляет на автомобиле свои следы, но будем считать, что вы уже видели предыдущие публикации автомобильных журналистов rbc.ua и устранили последствия хотя бы основных зимних пакостей. Следовательно, теперь стоит сделать кое-что для подготовки машины к теплому сезону.

Интерьер: чистота и красота

В холодное время года в салон тем или иным способом попадает немало влаги. Так что после того, как вы просушили пол в ногах и под сиденьями, сами сиденья и обивку в багажнике, сделайте генеральную уборку - с пылесосом, возможно даже моющим. Наиболее тщательные владельцы имеют второй, летний комплект ковриков - и в конце марта самое время заменить ими зимний набор.

Кожаную обивку сидений будет полезно обработать специальным препаратом-кондиционером, а пластиковые детали торпедо и дверных карт - полиролью соответствующего назначения.

Обязательно найдите время помыть окна изнутри - с применением препарата для стекол и абсолютно чистых салфеток. В теплое время года окна в салоне будут запотевать меньше, следовательно, они дольше будут оставаться чистыми - а значит, ничто не будет мешать водителю следить за дорогой.

Кузов: защита и блеск

Чисто вымытый кузов весной желательно покрыть восковой защитной полиролью. Она будет защищать лакокрасочное покрытие - а значит, и сам кузов - от нескольких весенне-летних угроз: клея деревьев и соцветий, птичьего помета, дорожного битума, кислотных дождей и т.д. Правильный воск на кузове даже препятствует задержанию на краске грязи, то есть навоскованную машину приходится реже мыть. А те загрязнения, которые таки к кузову пристанут, благодаря воску будут отмываться легче - в том числе и такие ярые враги ЛКП как битум и древесный клей.

Шины: "зиму" на "лето"

Если в течение дня (или ночи - если вы в основном ездите ночью) температура держится не ниже +7...+8 С, можно смело переобувать машину в летнюю резину. Собственно, если температурные условия оставляют вам основания для сомнений, вы можете летние шины не устанавливать, но вытащить их с места хранения и проверить их состояние. Поищите порезы на боковинах и протекторе, повытаскивайте из него камешки, гвозди и подобные железки. Полезно осмотреть покрышки изнутри - там могут торчать те гвозди и шурупы, которые пробили шину насквозь и стерлись со стороны протектора настолько, что стали незаметными снаружи. А если ваш второй комплект резины хранится на собственных дисках, будет очень хорошо завезти их на шиномонтаж и проверить балансировку - чтобы они ждали переобувки в абсолютно готовом состоянии.

Техника: контроль и тесты

В теплое время года автомобиль встретится с особыми, летними трудностями. То есть с высокой, до 90 градусов, температурой под капотом, с длительными поездками на высоких оборотах во время дальних маршрутов, с пыльным воздухом и дополнительной нагрузкой от кондиционера, интенсивных ускорений и торможений "в пол", нечастых для зимы. Поэтому есть смысл заехать на проверенную СТО или к мастеру, которому вы доверяете, чтобы они сделали профилактический осмотр силового агрегата и всех важных систем и устранили проблемы, которые уже есть или которые только намечаются.



Вкратце

Да, подобные сезонные работы не предусматриваются заводским руководством по эксплуатации авто: автопроизводители вполне справедливо гордятся, что их детища нуждаются только в регламентном ТО через положенные 10 - 15 - 20 тысяч километров. Тем не менее, у автопроизводителя и у владельца авто (особенно ненового) немного разные подходы к таким вопросам: первый хочет показать, что его машина не нуждается в лишних хлопотах, а второй хочет, чтобы она в них действительно не нуждалась.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocentre.