Як під час відпустки уберегти житло від крадіїв: поради поліції
Фото: колаж РБК-Україна
У сезон літніх відпусток громадяни зазвичай залишають свої помешкання без нагляду, тож до них можуть проникнути крадії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Києва.
Правоохоронці підготували найпростіші поради про те, як уберегти своє житло від злочинних посягань.
Для цього необхідно запам'ятати, що коли їдете з дому:
- не залишайте ключі від квартири в "умовленому місці" - під килимком, на коробці дверей та інших схожих місцях;
- найкращий пасивний захист від непроханих гостей - надійні вхідні двері та замки;
- мешканцям перших і останніх поверхів слід продумати варіант встановлення на вікнах своїх квартир решіток;
- не зберігайте у квартирі значні суми грошей, ювелірні вироби. Обмежте коло осіб, яким відомо про цінності, що зберігаються у вас;
- залишаючи свою квартиру або будинок на декілька днів або тижнів, домовтеся із сусідами, щоб вони наглядали за вашою оселею і регулярно виймали кореспонденцію з вашої поштової скриньки;
- закривайте вікна та балкони;
- зверніться до охоронних структур та встановіть системи сигналізації;
- не викладайте у мережу Інтернет фото вашої оселі, зберігайте у таємниці інформацію про те, які цінні речі є вдома.
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