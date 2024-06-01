Как во время отпуска уберечь жилье от воров: советы полиции

В сезон летних отпусков граждане обычно оставляют свои дома без присмотра, поэтому в них могут проникнуть воры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Киева.

Правоохранители подготовили простейшие советы о том, как уберечь свое жилье от преступных посягательств. Для этого необходимо запомнить, что когда уезжаете из дома: не оставляйте ключи от квартиры в "условленном месте" - под ковриком, на коробке двери и других подобных местах;

лучшая пассивная защита от незваных гостей - надежные входные двери и замки;

жителям первых и последних этажей следует продумать вариант установки на окнах своих квартир решеток;

не храните в квартире значительные суммы денег, ювелирные изделия. Ограничьте круг лиц, которым известно о ценностях, хранящихся у вас;

оставляя свою квартиру или дом на несколько дней или недель, договоритесь с соседями, чтобы они присматривали за вашим домом и регулярно вынимали корреспонденцию из вашего почтового ящика;

закрывайте окна и балконы;

обратитесь в охранные структуры и установите системы сигнализации;

не выкладывайте в сеть Интернет фото вашего дома, сохраняйте в тайне информацию о том, какие ценные вещи есть дома.