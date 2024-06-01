Как во время отпуска уберечь жилье от воров: советы полиции
Фото: коллаж РБК-Украина
В сезон летних отпусков граждане обычно оставляют свои дома без присмотра, поэтому в них могут проникнуть воры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Киева.
Правоохранители подготовили простейшие советы о том, как уберечь свое жилье от преступных посягательств.
Для этого необходимо запомнить, что когда уезжаете из дома:
- не оставляйте ключи от квартиры в "условленном месте" - под ковриком, на коробке двери и других подобных местах;
- лучшая пассивная защита от незваных гостей - надежные входные двери и замки;
- жителям первых и последних этажей следует продумать вариант установки на окнах своих квартир решеток;
- не храните в квартире значительные суммы денег, ювелирные изделия. Ограничьте круг лиц, которым известно о ценностях, хранящихся у вас;
- оставляя свою квартиру или дом на несколько дней или недель, договоритесь с соседями, чтобы они присматривали за вашим домом и регулярно вынимали корреспонденцию из вашего почтового ящика;
- закрывайте окна и балконы;
- обратитесь в охранные структуры и установите системы сигнализации;
- не выкладывайте в сеть Интернет фото вашего дома, сохраняйте в тайне информацию о том, какие ценные вещи есть дома.
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