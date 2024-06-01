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Как во время отпуска уберечь жилье от воров: советы полиции

Украина, Суббота 01 июня 2024 19:26
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Как во время отпуска уберечь жилье от воров: советы полиции Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Карина Левицкая

В сезон летних отпусков граждане обычно оставляют свои дома без присмотра, поэтому в них могут проникнуть воры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Киева.

Правоохранители подготовили простейшие советы о том, как уберечь свое жилье от преступных посягательств.

Для этого необходимо запомнить, что когда уезжаете из дома:

  • не оставляйте ключи от квартиры в "условленном месте" - под ковриком, на коробке двери и других подобных местах;
  • лучшая пассивная защита от незваных гостей - надежные входные двери и замки;
  • жителям первых и последних этажей следует продумать вариант установки на окнах своих квартир решеток;
  • не храните в квартире значительные суммы денег, ювелирные изделия. Ограничьте круг лиц, которым известно о ценностях, хранящихся у вас;
  • оставляя свою квартиру или дом на несколько дней или недель, договоритесь с соседями, чтобы они присматривали за вашим домом и регулярно вынимали корреспонденцию из вашего почтового ящика;
  • закрывайте окна и балконы;
  • обратитесь в охранные структуры и установите системы сигнализации;
  • не выкладывайте в сеть Интернет фото вашего дома, сохраняйте в тайне информацию о том, какие ценные вещи есть дома.

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