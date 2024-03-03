Як з першого разу пройти перевірку Дія.Підпис: поради

"Документи з електронним підписом мають таку саму юридичну силу, як і засвідчені вручну. Під час використання Дія.Підпису обличчя порівнюється з вашими фото на документах", - йдеться у повідомленні.

Щоб пройти перевірку Дія.Підпису з першого разу:

Якщо на документах ви без окулярів, то для Дія.Підпису зніміть їх також.

Тримайте камеру телефона так, щоб підборіддя було на рівні нижньої частини рамки, а лоб - верхньої. Рамка постійно має бути зеленого кольору.

Вибирайте місце з гарним освітленням, щоб обличчя було добре видно.

Фон має бути однотонним - без картин, інших людей, меблів та улюбленого котика.

Тримайте телефон на рівні обличчя, а не знизу чи зверху.

Стежте, щоб у камеру не потрапляло проміння від лампи чи сонця.

Що таке "Дія"

"Дія" - це мобільний додаток, веб-портал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України.

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