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Как с первого раза пройти проверку Дія.Підпис: советы

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украинцы используют Дія.Підпис для подписания электронных документов и петиций, авторизация в приложениях и сайтах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дія" в Telegram.

"Документы с электронной подписью имеют такую же юридическую силу, как и заверенные вручную. При использовании Дія.Підпису лицо сравнивается с вашими фото на документах", - говорится в сообщении. 

Чтобы пройти проверку Дія.Підпису с первого раза: 

  • Если на документах вы без очков, то для Дія.Підпису снимите их также. 
  • Держите камеру телефона так, чтобы подбородок был на уровне нижней части рамки, а лоб - верхней. Рамка постоянно должна быть зеленого цвета. 
  • Выбирайте место с хорошим освещением, чтобы лицо было хорошо видно. 
  • Фон должен быть однотонным - без картин, других людей, мебели и любимого котика. 
  • Держите телефон на уровне лица, а не снизу или сверху. 
  • Следите, чтобы в камеру не попадали лучи от лампы или солнца.

Что такое "Дія"

"Дія" - это мобильное приложение, веб-портал и бренд цифрового государства в Украине, разработанное Министерством цифровой трансформации Украины.

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