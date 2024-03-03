Как с первого раза пройти проверку Дія.Підпис: советы

"Документы с электронной подписью имеют такую же юридическую силу, как и заверенные вручную. При использовании Дія.Підпису лицо сравнивается с вашими фото на документах", - говорится в сообщении.

Чтобы пройти проверку Дія.Підпису с первого раза:

Если на документах вы без очков, то для Дія.Підпису снимите их также.

Держите камеру телефона так, чтобы подбородок был на уровне нижней части рамки, а лоб - верхней. Рамка постоянно должна быть зеленого цвета.

Выбирайте место с хорошим освещением, чтобы лицо было хорошо видно.

Фон должен быть однотонным - без картин, других людей, мебели и любимого котика.

Держите телефон на уровне лица, а не снизу или сверху.

Следите, чтобы в камеру не попадали лучи от лампы или солнца.

Что такое "Дія"

"Дія" - это мобильное приложение, веб-портал и бренд цифрового государства в Украине, разработанное Министерством цифровой трансформации Украины.

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