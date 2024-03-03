Как с первого раза пройти проверку Дія.Підпис: советы

Украинцы используют Дія.Підпис для подписания электронных документов и петиций, авторизация в приложениях и сайтах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дія" в Telegram.
"Документы с электронной подписью имеют такую же юридическую силу, как и заверенные вручную. При использовании Дія.Підпису лицо сравнивается с вашими фото на документах", - говорится в сообщении.
Чтобы пройти проверку Дія.Підпису с первого раза:
"Дія" - это мобильное приложение, веб-портал и бренд цифрового государства в Украине, разработанное Министерством цифровой трансформации Украины.
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