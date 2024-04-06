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Як пережити смерть близької людини: поради від МОЗ

Ілюстративне фото (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Втрати друзів та знайомих стали невіддільною частиною життя під час війни. Але досвід не завжди підказує, як давати собі раду з горем і як підтримувати інших на цьому шляху.

Переживання втрати має емоційні та тілесні прояви. Краще розуміння цих проявів допомагає стикатися з горем і проходити крізь нього без руйнівних наслідків для тіла та психіки. 

Гострі та інтегровані форми горя

Гостре горе – це первісна, інтенсивна реакція на втрату. Вона може включати:

  • Постійне прагнення возз'єднатися з померлим
  • Сильний емоційний біль
  • Відчуття нереальності
  • Фізичні симптоми: прискорене серцебиття, запаморочення, безсоння, нав'язливі думки

Інтегроване горе - це стабільна форма реакції після адаптації до втрати. Вона характеризується:

  • Відновленням здатності отримувати задоволення від життя
  • Усвідомленням реальності та сенсу смерті
  • Збереженням зв'язку з померлим без його фізичної присутності

Ускладнене горе

Ускладнене горе - це тривала форма гострого горя з ускладненнями, що заважає інтеграції втрати. Його симптоми:

  • Спроби ігнорувати або заперечувати втрату
  • Інтенсивний емоційний біль
  • Заціпеніння

Ускладнене горе може призвести до депресії, тривоги, проблем зі сном, суїцидальних думок та інших проблем.

Як не можна справлятися з горем

Уникнення - небезпечна стратегія, адже вона не дає можливості опрацювати біль. Це може призвести до депресії, ускладненого горя та проблем зі здоров'ям.

Як правильно переживати горе

Щоб інтегрувати жалобу, треба в неї ввійти. Людина не може продовжувати жити в цій реальності, якщо не усвідомила втрату. Але для цього потрібно багато підтримки, бо цей біль важко витримати самому. 

Біль деколи може розчавити, але важливо навчитися дихати з цим болем, любити з цим болем, жити далі з цим болем. Для початку треба дозволити цьому болю бути.

Біль є проявом любові. Але в момент, коли жалоба стає все більш і більш інтегрованою, досвід усе більше визначається силою любові. І людина може крок за кроком продовжувати свою дорогу. 

Людина має навчитися дозувати біль та огорнути його співчуттям. Це як на похороні, коли людина в кімнаті, де є тіло померлої особи, у якийсь момент їй стає занадто багато цього, тому вона виходить в іншу кімнату й переключається на щось.

Крім того, людині важливо навчитися титрувати, дозувати цей біль. Багатьом людям дуже допомагає, якщо в них є певний щоденний ритуал, тобто їхня кімната жалоби. Вони можуть туди ввійти й можуть із неї вийти, перенести увагу на інші речі. Треба творити ритуали, що підтримують. Важливо створювати певні традиції в сімʼях.

Певні вчинки в памʼять про померлого - це також спосіб збереження стосунків. Вечори памʼяті, книжки, спогади, інші способи вшанування. Люди, наприклад, можуть завершити певні розмови, просити вибачення, поїхати кудись, куди хотіли поїхати з цією людиною.

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