Як перевірити двигун при купівлі автомобіля: важливі поради водіям

Спираючись на певні знання і підказки, можна самостійно відсіяти екземпляри з явними вадами силового агрегату. Щоб вже потім запросити експерта-професіонала на оцінку одного-двох цікавих вам автомобілів, які ви розглядаєте в якості покупки.

Як перевірити двигун при покупці

Важливо, щоб двигун був холодним, адже більшість проблем мотора з пробігом проявляються саме в непрогрітому стані. Не поспішайте відразу сідати за кермо, спочатку проінспектуйте двигун на місці.

Запускайте двигун. Навіть холодний, він має завестись з першої спроби, без допомоги акселератором та інших хитрощів;

На холостому ходу мотор має працювати рівно, без струсів і смикань. Спостерігайте деякий час за працюючим двигуном, після прогріву оберти повинні знизитися до 700–900 об/хв. Тоді погазуйте на різних режимах, не відходячи від відкритого капота і теж спостерігаючи за шумами та плавністю роботи;

І на холодному, і на прогрітому двигуні звук роботи має бути рівним, однотонним, без періодичних, безсистемних або постійних призвуків, зокрема у вигляді стукотів, брязкоту, свисту. Деякі дизельні двигуни можуть працювати з рівним жорстким цокотом, але він повинен зникнути після прогріву;

На працюючому двигуні не має бути патьоків оливи і антифризу, з патрубка вентиляції картера і з-під пробки горловини для оливи не повинен виходити дим. Абсолютно чистий двигун з пробігом понад 150 тис. км – підозріле явище: значить, його нещодавно вимили і місця протічок робочих рідин слід шукати особливо уважно;

Послухайте мотор, присівши біля вихлопної труби: на холостому ходу звук з неї також повинен бути рівним, не переривчастим, без коротких змін тональності.

Вихлоп холодного двигуна може бути білястого кольору, особливо у холодну погоду. Морозного дня з глушника буде виходити світла пара, в теплого дня вихлоп справного мотора майже невидимий. Головне, щоб він не був забарвлений сизим відтінком, бо це ознака присутності у вихлопі горілої оливи. Проте, цей дефект більше помітний при енергійному газуванні. Несправний дизель в таких умовах коптить з вихлопної чорною сажею. Поки вихлопна система не прогріється, разом з димом з труби може вилітати вода – не лякайтесь, це просто конденсат.

Як перевірити двигун на ходу

Перед тим, як перевірити двигун на ходу, забезпечте тишу в салоні, аби ніщо не заважало вам слухати силовий агрегат: вимкніть музику і попросіть пасажирів помовчати.

На будь-яких обертах мотор повинен працювати рівно, без провалів тяги і ривків. На другій–третій передачі в діапазоні обертів 3500–4500 об/хв. типовий бензиновий автомобіль має прискорюватися найбільш жваво. В дизеля ефективна тяга проявляється в нижчому діапазоні, порядку 2000–3500 об/хв.

Випробуйте двигун на низьких обертах: він повинен хоча і мляво, але плавно набрати швидкість з 1200–1500 об/хв. на третій–четвертій передачі (в машині тільки дві- три людини).

Важливий тест – гальмування двигуном, тобто рух накатом при увімкненій передачі; на автоматичній коробці для цього треба перейти в ручний режим трансмісії. І такий рух не має супроводжуватися ривками, хіба що швидкість впаде до мінімальної.

Після повернення з тестової поїздки не вимикайте відразу двигун, а ще раз прислухайтеся до його роботи, знову відкривши капот. Адже коли мотор гарячий, він може також виказати якісь свої проблеми.

Коротко

Якщо під час ваших випробувань ви помітили якісь негарні симптоми, а сама вживана машина в цілому вам сподобалась, не поспішайте, що називається, списувати її з рахунку. Окремі з вищезгаданих недоліків ще не означають, що від даного екземпляра однозначно треба відмовлятись. По-перше, діагностика може помилятись, а по-друге, будь-який двигун можна відремонтувати, і питання лише в ціні. І якщо сама машина дуже гарна, можливо, вам вдасться виторгувати в продавця знижку саме на вартість ремонту.