Как проверить двигатель при покупке автомобиля: важные советы водителям

Правильно оценить состояние автомобиля может только квалифицированный и опытный специалист, и не следует отказываться от его услуг. Но отфильтровать машины с откровенно непригодными агрегатами можно и своими силами. Как самому проверить двигатель при покупке б/у авто?
О том, как выявить серьезные неисправности двигателя при выборе машины, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались публикации Autocentre и Autobild.
Опираясь на определенные знания и подсказки, можно самостоятельно отсеять экземпляры с явными изъянами силового агрегата. Чтобы уже потом пригласить эксперта-профессионала на оценку одного-двух интересующих вас автомобилей, которые вы рассматриваете в качестве покупки.
Важно, чтобы двигатель был холодным, ведь большинство проблем мотора с пробегом проявляются именно в непрогретом состоянии. Не торопитесь сразу садиться за руль, сначала проинспектируйте двигатель на месте.
Перед тем как проверить двигатель на ходу, обеспечьте тишину в салоне, чтобы ничто не мешало вам слушать силовой агрегат: выключите музыку и попросите пассажиров помолчать.
На любых оборотах мотор должен работать ровно, без провалов тяги и рывков. На второй – третьей передаче в диапазоне оборотов 3500–4500 об/мин. типичный бензиновый автомобиль должен ускоряться наиболее резво. У дизеля эффективная тяга проявляется в низшем диапазоне, порядка 2000–3500 об/мин.
Испытайте двигатель на низких оборотах: он должен хотя и вяло, но плавно набрать скорость с 1200–1500 об/мин. на третьей-четвертой передаче (в машине только два-три человека).
Важный тест – торможение двигателем, то есть движение накатом при включенной передаче; на автоматической коробке для этого следует перейти в ручной режим трансмиссии. И такое движение не должно сопровождаться рывками, разве что скорость упадет до минимальной.
По возвращении из тестовой поездки не выключайте сразу двигатель, а еще раз прислушайтесь к его работе, снова открыв капот. Ведь когда мотор горяч, он может также выразить какие-то свои проблемы.
Если во время ваших испытаний вы заметили какие-то некрасивые симптомы, а самая подержанная машина в целом вам понравилась, не спешите, что называется, списывать ее со счета. Отдельные из упомянутых выше недостатков еще не означают, что от данного экземпляра однозначно надо отказываться. Во-первых, диагностика может ошибаться, а во-вторых, любой двигатель можно отремонтировать и вопрос только в цене. И если сама машина очень хорошая, может быть, вам удастся выторговать у продавца скидку именно на стоимость ремонта.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывала, каких неприятностей ждать от авто в жару.