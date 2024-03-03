Як перевірити доступність послуг у медичному закладі: рекомендації МОЗ

Кожен пацієнт має право на належну якість медичної допомоги. Якщо ви потрапили до медичного закладу вперше, переконайтеся, що він має ліцензію на медичну практику, зокрема, на ту спеціальність, за якою ви отримуватимете допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

МОЗ наголошує, що всі надавачі послуг у сфері охорони здоровʼя повинні мати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та відповідати вимогам ліцензійних умов на провадження такої діяльності.

На що ж звернути увагу у першу чергу:

Що за медичний заклад?

Медичний заклад чи фізична особа-підприємець, яка отримала ліцензію на медичну практику, зобовʼязані:

розмістити біля входу до медзакладу (або його підрозділу) вивіску або інформаційну табличку із зазначенням найменування закладу охорони здоров’я та юридичної особи,

фізична особа-підприємець – вивіску або інформаційну табличку із зазначенням прізвища, імені, по батькові ліцензіата та переліку медичних спеціальностей, за якими провадиться медична практика;

забезпечити умови для вільного доступу людей з інвалідністю.

Чи має право медичний заклад лікувати?

У доступному для споживача місці має бути розміщена копія отриманої ліцензії та/або витягу з Ліцензійного реєстру МОЗ із медичної практики із зазначенням переліку спеціальностей, за якими провадиться медична практика та адреса провадження.

Також мають бути чітко вказаними режим роботи, інформація про медпрацівників із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, а також документ, що підтверджує наявність кваліфікаційної категорії, перелік медичних послуг із зазначенням їх вартості відповідно до заявлених спеціальностей і видів медичної допомоги. Окрім того, за наявності мають бути розміщені копії акредитаційних сертифікатів.

Чи може лікувати дітей "дорослий" лікар?

Важливо, що спеціалізована медична допомога дітям надається лікарями дитячого профілю (наприклад, дитячий хірург, дитячий стоматолог, дитячий анестезіолог тощо). Відповідність кваліфікації лікарів підтверджується дипломом, сертифікатом лікаря-спеціаліста та/або посвідченням про кваліфікаційну категорію.

Що гарантує ліцензіат?

Кожен заклад охорони здоров’я, що отримав ліцензію на медичну практику, декларує свою відповідність встановленим законодавством вимогам, зокрема наявність:

лікарів та медичних сестер/медбратів відповідної кваліфікації;

стандартів або клінічних протоколів;

безпечних умов для перебування пацієнтів (доступність до будівель, облаштовані кабінети, палати, сховища тощо);

облаштованих кабінетів згідно з табелями оснащення відповідним медичним обладнанням;

лікарських засобів та медичних виробів тощо.

Які зобовʼязання має медичний заклад?

Ліцензіат зобов’язаний надавати якісну та своєчасну медичну допомогу та медичні послуги пацієнтам.

Також медзаклад має надавати пацієнту (законному представнику) в доступній формі інформацію про стан його здоров’я, мету здійснення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров’я.

Важливим є гарантування збереження лікарської таємниці. Крім того, памʼятайте, що медзаклад має здійснювати медичне втручання після отримання згоди пацієнта чи його законного представника на медичне втручання. Згода не потрібна лише у разі наявності ознак прямої загрози життю пацієнта за умови неможливості отримання з об’єктивних причин згоди на таке втручання.