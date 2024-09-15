Як перевірити амортизатори автомобіля: прості поради водіям

По-народному амортизатор часто називають стійка, тому що в сучасних авто він часто елементом амортизаційної стійки – вузла підвіски, який тримає колесо і дозволяє йому гойдатись вгору-вниз і повертатись вліво-вправо (коли йдеться про передні колеса). Насправді амортизатор – це демпферний елемент, тобто він утримує підвішене на пружині чи ресорі колесо від непотрібних коливань.

Для чого потрібні амортизатори

Амортизатор потрібен, щоб машина не розгойдувалася після кожної нерівності чи після кожного гальмування. Без амортизатора пасажирів буде заколисувати, буквально як внаслідок морської хвороби на морі. Але якби це було найстрашніше! Підвіска коліс, не обладнана демпферами-амортизаторами, не зможе забезпечувати щільне прилягання коліс до поверхні дороги.

Завдяки пружності пружин, ресор або торсіонів на кожній дрібній нерівності колесо намагається почати вертикальні коливання. І підстрибуючи вгору-вниз, протектор торкається асфальту лише тоді, коли знаходиться у нижній точці своєї коливальної амплітуди. І значить, повноцінно гальмувати і повертати вліво-вправо автомобіль зможе тільки в ті моменти, коли колесо впевнено торкається дороги. А цього замало для безпечної їзди, особливо на тих швидкостях, які легко підтримують сучасні авто.

Відтак машина з зношеними амортизаторами не буде гальмувати з усією ефективністю, так само як і управлятись кермом. Численні системи активної безпеки нинішніх машин теж нормально не працюють, коли колеса танцюють по дорозі, не стримані амортизаторами.

Як перевірити амортизатори

Основні і найбільш явні симптом відомі досвідченим водіям, хоча вони і не відображають усіх проблем цього важливого вузла:

Потужний різкий удар при великому ході колеса вниз, скажімо, при з'їзді з бордюру, подоланні глибоких вибоїн тощо;

Шумне подолання навіть незначних нерівностей на асфальті, часті пробої підвіски з передачею удару на кузов. І тут йдеться не тільки про дрібний стукіт всередині самого амортизатора, який є кінцевою стадією зносу, а в першу чергу – про масивні удари незадемпфованого колеса по краях вибоїни;

Гойдання кузова після неспішного проїзду нерівностей типу лежачих поліцейських, поперечних колій, великих вибоїн;

Масна, мокра поверхня самих амортизаторів через витік рідини через зношені сальники.

Повноцінно за всіма параметрами амортизатори перевіряють на діагностичних стендах, які є на хороших СТО. Це обладнання задає колесам вертикальні коливання різної частоти та амплітуди, імітуючи рух по нерівностях. Аналізуючи, як кожне з коліс реагує на такі вібрації, комп’ютер стенду визначає ефективність роботи амортизатора. За бажання можна побачити на екрані амплітуди коливань і отримати з принтера роздруківку залишкової ефективності амортизатора у відсотках. На цій підставі діагности дають поради щодо подальшої долі цих елементів підвіски.

Народний метод перевірки амортизаторів

Якщо у вас є підозри щодо ефективності ваших амортизаторів, грубо оцінити їхню працездатність можна самотужки. Поставте авто на рівній поверхні, загальмуйте стоянковим гальмом і почергово розгойдайте кожен кут машини, з силою натискуючи на крило (не погніть при тому метал!). Після того як ви розгойдаєте машину і заберете ваші руки, вона має зробити не більше одного циклу коливань вгору-вниз і припини рухи. Якщо вільних коливань більше – амортизатори зношені, а от наскільки – то вже скаже діагностичний стенд.

Якщо коротко

Якщо амортизатори не стукотять, і гальмує машина наче б то нормально, багато хто з власників не буде дуже перейматись станом своїх "стійок" – мовляв, все гаразд і годі. Маємо для таких водіїв ще один аргумент: через несправний амортизатор колесо здійснює в рази більше рухів вгору-вниз – дрібних і непотрібних.

Але при кожному з них додатково зношується цілий набір шарнірів, пов’язаних з колесом: сайлентблоки, кульові опори, кульові шарніри кермового, стійки стабілізаторів… Зазнають додаткових динамічних навантажень опорні підшипники, пружини і шини… І уберегти від передчасної заміни весь цей недешевий комплект деталей допоможе вчасна діагностика і заміна амортизаторів.