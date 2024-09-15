Как проверить амортизаторы автомобиля: простые советы водителям

По-народному амортизатор часто называют стойка, потому что в современных авто он часто является элементом амортизационной стойки – узла подвески, который держит колесо и позволяет ему качаться вверх-вниз и возвращаться влево-вправо (когда речь идет о передних колесах). На самом деле амортизатор – это демпферный элемент, то есть удерживающий подвешенное на пружине или рессоре колесо от ненужных колебаний.

Для чего нужны амортизаторы

Амортизатор требуется, чтобы машина не раскачивалась после каждого неровности или после каждого торможения. Без амортизатора пассажиров будет укачивать, буквально как в результате морской болезни на море. Но будь это самое страшное! Подвеска колес, не оборудованная демпферами-амортизаторами, не сможет снабжать плотное прилегание колес к поверхности дороги.

Благодаря упругости пружин, рессор или торсионов на каждом мелком неровности колесо пытается начать вертикальные колебания. И подпрыгивая вверх-вниз, протектор затрагивает асфальт только тогда, когда находится в нижней точке своей колебательной амплитуды. И значит, полноценно тормозить и поворачивать влево-вправо автомобиль сможет только в те моменты, когда колесо уверенно затрагивает дорогу. А этого маловато для безопасной езды, особенно на тех скоростях, которые легко поддерживают современные автомобили.

Следовательно, машина с изношенными амортизаторами не будет тормозить со всей эффективностью, равно как и управляться рулем. Многочисленные системы активной безопасности нынешних машин тоже нормально не работают, когда колеса танцуют по дороге, не сдержанные амортизаторами.

Как проверить амортизаторы

Основные и наиболее явные симптомы известны опытным водителям, хотя они и не отражают всех проблем этого важного узла:

Мощный резкий удар при большом ходу колеса вниз, скажем, при съезде с бордюра, преодолении глубоких выбоин и т.п.;

Шумное преодоление даже незначительных неровностей на асфальте, частые пробои подвески с передачей удара на кузов. И здесь речь идет не только о мелком стуке внутри самого амортизатора, который является конечной стадией износа, а в первую очередь – о массивных ударах незадемпфированного колеса по краям выбоины;

Качание кузова после неспешного проезда неровностей типа лежачих полицейских, поперечных путей, больших выбоин;

Массная, мокрая поверхность самих амортизаторов из-за утечки жидкости из-за изношенных сальников.

Полноценно по всем параметрам амортизаторы проверяют на диагностических стендах, имеющихся на хороших СТО. Это оборудование задает колесам вертикальные колебания разной частоты и амплитуды, имитируя движение по неровностям. Анализируя, как каждое из колес реагирует на такие вибрации, компьютер стенда определяет эффективность работы амортизатора. При желании можно увидеть на экране амплитуды колебаний и извлечь из принтера распечатку остаточной эффективности амортизатора в процентах. На этом основании диагносты дают советы по дальнейшей судьбе этих элементов подвески.

Народный метод проверки амортизаторов

Если у вас есть подозрения в эффективности ваших амортизаторов, грубо оценить их работоспособность можно самостоятельно. Поставьте авто на ровной поверхности, затормозите стояночным тормозом и поочередно раскачивайте каждый угол машины, с силой нажимая на крыло (не погните при этом металл!). После того как вы раскачиваете машину и заберете ваши руки, она должна совершить не более одного цикла колебаний вверх-вниз и прекрати движения. Если свободных колебаний больше – амортизаторы изношены, а вот насколько – уже скажет диагностический стенд.

Если коротко

Если амортизаторы не стучат, и тормозит машина вроде бы нормально, многие из владельцев не будут очень переживать за состоянием своих "стоек" - мол, все в порядке. Есть для таких водителей еще один аргумент: из-за неисправного амортизатора колесо совершает в разы больше движений вверх-вниз – мелких и ненужных.

Но при каждом из них дополнительно изнашивается целый набор шарниров, связанных с колесом: сайлентблоки, шаровые опоры, шаровые шарниры рулевого, стойки стабилизаторов… Испытывают дополнительные динамические нагрузки опорные подшипники, пружины и шины… И уберечь от преждевременной замены весь этот дешевый поможет своевременная диагностика и замена амортизаторов.