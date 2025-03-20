Як переведення годинників вплине на школярів та студентів

В останню неділю березня українці традиційно перейдуть на літній час. У ніч на 30 березня о 3:00 потрібно перевести стрілки годинників на годину вперед.

Ця практика викликає багато дискусій, зокрема щодо її впливу на здоров'я та продуктивність дітей та молоді. Медики й освітяни застерігають, що адаптація до нового режиму може зайняти від кількох днів до двох тижнів і негативно позначитися на навчальному процесі.

Порушення біологічного ритму

Організм людини працює за чіткими біологічними ритмами, які регулюють сон, активність та концентрацію уваги. Дослідження Університету Монреаля, проведене у 2018 році, свідчить, що переведення годинника змушує школярів та студентів прокидатися раніше, ніж вони звикли, що може призвести до сонливості, зниження концентрації та підвищеної втомлюваності.

За словами лікарів, особливо чутливі до зміни часу діти молодшого шкільного віку. Їхня нервова система ще не повністю сформована, тому зміни в режимі можуть викликати дратівливість, втому та навіть проблеми з травленням.

Вплив на успішність

Згідно з дослідженнями Американської академії медицини сну (AASM), в перші дні після переведення годинників у дітей погіршуються пам’ять та увага, що може призвести до зниження успішності. Вчителі помічають, що школярі стають менш активними на перших уроках, а студенти - гірше сприймають складний матеріал.

Науковці також зазначають, що зміна часу може вплинути на результати іспитів або контрольних робіт, якщо вони припадають на період адаптації.

Як допомогти адаптуватися

Фахівці радять батькам і викладачам допомогти дітям швидше пристосуватися до нового режиму:

за тиждень до переведення годинника почати поступово змінювати час відходу до сну на 10-15 хвилин раніше;

зменшити час використання гаджетів у вечірній період, щоб не перевантажувати нервову систему;

стежити за збалансованим харчуванням та прогулянками на свіжому повітрі, що сприяє нормалізації сну;

у перші дні після переведення годинника не перевантажувати дітей додатковими заняттями.

Хоча переведення годинників і є звичною практикою, його вплив на організм, особливо молодих людей, варто враховувати. Правильний підхід до адаптації допоможе мінімізувати негативні наслідки та зберегти продуктивність у навчанні.