Як переведення годинників в Україні вплине на різницю в часі із сусідніми країнами

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч з 29 на 30 березня 2025 року, о 3:00, стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед, що означає скорочення сну на одну годину. Незважаючи на ухвалення Верховною Радою у 2024 році закону про скасування сезонного переведення годинників, президент Володимир Зеленський його не підписав, тому перехід на літній час залишається чинним. Наступне переведення годинників на зимовий час відбудеться 26 жовтня 2025 року. ​

Також ми розповідали, як підготуватися до переведення годинників на літній час в Україні. Експерти дають поради, як легше адаптуватися до зміни режиму, зокрема рекомендують поступово змінювати графік сну, уникати гаджетів перед відпочинком, більше перебувати на свіжому повітрі та правильно харчуватися. Це допоможе зменшити стрес і негативний вплив переведення годинників на організм.

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