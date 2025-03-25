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Как перевод часов в Украине скажется на разнице во времени с соседними странами

Фото: Перевод часов (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине в ночь с 29 на 30 марта состоится переход на летнее время - стрелки часов переведут на час вперед. Это повлияет на разницу во времени с рядом соседних стран.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Переход на летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины, принятым еще в 1996 году После перевода часов Украина будет жить по киевскому времени (UTC+3), что изменит временные границы с некоторыми государствами.

В частности, разница во времени с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией останется неизменной - часы в этих странах также будут переведены на летнее время. Разница с Молдовой и странами Балтии (Литва, Латвия, Эстония) также останется такой же, как и раньше.

Часовая разница между Украиной и другими странами после перевода часов

  • Польша, Чехия, Германия, Франция, Италия, Испания - Украина будет впереди на 1 час;
  • Великобритания, Ирландия, Португалия - Украина будет опережать на 2 часа;
  • Египет - Украина будет опережать на 1 час;
  • США (Нью-Йорк, Вашингтон) - Украина будет впереди на 7 часов;
  • США (Лос-Анджелес) - разница составит 10 часов;
  • Канада (Торонто, Монреаль) - Украина будет опережать на 7 часов;
  • Канада (Ванкувер) - Украина будет впереди на 10 часов;
  • Китай - будет опережать Украину на 5 часов;
  • Япония - будет впереди на 6 часов.

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь с 29 на 30 марта 2025 года, в 3:00, стрелки часов нужно перевести на один час вперед, что означает сокращение сна на один час. Несмотря на принятие Верховной Радой в 2024 году закона об отмене сезонного перевода часов, президент Владимир Зеленский его не подписал, поэтому переход на летнее время остается в силе. Следующий перевод часов на зимнее время состоится 26 октября 2025 года.

Также мы рассказывали, как подготовиться к переводу часов на летнее время в Украине. Эксперты дают советы, как легче адаптироваться к смене режима, в частности рекомендуют постепенно менять график сна, избегать гаджетов перед отдыхом, больше находиться на свежем воздухе и правильно питаться. Это поможет уменьшить стресс и негативное влияние перевода часов на организм.

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Перевод часов в Украине