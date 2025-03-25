Как перевод часов в Украине скажется на разнице во времени с соседними странами

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь с 29 на 30 марта 2025 года, в 3:00, стрелки часов нужно перевести на один час вперед, что означает сокращение сна на один час. Несмотря на принятие Верховной Радой в 2024 году закона об отмене сезонного перевода часов, президент Владимир Зеленский его не подписал, поэтому переход на летнее время остается в силе. Следующий перевод часов на зимнее время состоится 26 октября 2025 года.

Также мы рассказывали, как подготовиться к переводу часов на летнее время в Украине. Эксперты дают советы, как легче адаптироваться к смене режима, в частности рекомендуют постепенно менять график сна, избегать гаджетов перед отдыхом, больше находиться на свежем воздухе и правильно питаться. Это поможет уменьшить стресс и негативное влияние перевода часов на организм.

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