Як переведення годинників може вплинути на здоров'я українців: пояснення лікаря

Як "зміна" часу може впливати на організм людини

Експерт пояснила, що циркадні ритми мають й іншу назву - "біологічний годинник". Йдеться про циклічні коливання інтенсивності біологічних процесів, пов'язані зі зміною дня та ночі.

"Ці ритми залежать від природнього освітлення. Проте коли ранки стають темнішими, а вечори - навпаки, може порушитись режим циклів сну та бадьорості", - розповіла лікар.

Отже, "зміна" часу порушує сталість циркадних ритмів людини, що негативно впливає на:

якість сну

тривалість сну

самопочуття

серцево-судинну систему (підвищує навантаження на неї)

продуктивність та уважність впродовж дня (знижує їх)

"Єдине "полегшення": зимовий час легше сприймається, оскільки є фізіологічнішим, адже відповідає природнім циркадним ритмам на відміну від "літнього" переходу. Це є одним з аргументів на користь необхідності залишатись на так званому "зимовому" часі постійно", - підсумувала Дугіна.

Коли українці переходитимуть на зимовий час

Переведення в Україні годинників двічі на рік здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад", - йдеться в документі.

Отже, цієї осені для переходу на зимовий час стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину назад у неділю, 27 жовтня (о 4 годині ночі).

Простіше кажучи, перехід на зимовий час для українців відбудеться в ніч з 26 на 27 жовтня. При цьому поспати можна буде на годину довше.