Як перестати марнувати життя на неважливе й нарешті відчути себе живим

Ви щодня зайняті, але не відчуваєте, що живете? Наче все нормально: робота, дзвінки, справи, навіть якісь серіали на фоні. Але всередині - порожнеча і втома. І головне питання: куди йде мій час і моє життя?

Як припинити витрачати своє життя на неважливе і почати жити насправді, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Чим ви зайняті увесь день?

Правда в тому, що ми занадто часто живемо "на автопілоті". Виконуємо очікування, а не мрії. Погоджуємось на "нормально", бо боїмося зупинитися і подумати: "А чого я насправді хочу?"

"Знайоме відчуття? День пролетів - а що ти зробив чи зробила? Погортав стрічку, відповів на десяток "не горить, але зроби", відклав важливе "на завтра", випив каву, переглянув п'ять відео з котиками. І… все. Наче й займався чимось, а наче й ні. Це називається імітація життя. І в ній ми - чемпіони", - каже експерт.

Він пропонує задуматися і відповісти собі чесно: що з цього справді мало значення? Що наблизило вас до мрії? До мети? До внутрішнього спокою, а не до вигорання?

Спробуйте записувати кожну годину, що ви робили. За декілька днів ви будете бачити повну картину того, на що витрачаєте свій час: соцмережі, листування, чужі проблеми, пусті розмови та зустрічі.

Визначте, що для вас важливо насправді

Не "що треба", а що дійсно має значення для вас: родина, здоров’я, свобода, розвиток, гроші, творчість? Без цього ви живете чужим сценарієм.

Запишіть топ-5 речей, які ви цінуєте. І подивіться, скільки часу їм реально приділяєте.

"Ось кілька запитань, які варто ставити собі щодня: Це мене наповнює чи виснажує? Це веде мене до того, ким я хочу бути? Це справді важливо - чи просто термінове, але чуже? Бо реальне життя починається не там, де "треба", а там, де "хочу". Не тоді, коли ви виконали всі чеклісти, а коли ви нарешті дихаєте на повні груди", - радить Віталій Курсік.

Кажіть "ні" без пояснень

Навчіться відмовляти без відчуття провини. У кожного, хто щось робить для себе, з’являється черга охочих "відволікти на хвилинку". Це нормально - захищати свій час.

"Фраза, яка змінює життя: "Це не в пріоритеті для мене зараз". Зробіть хоча б одну, але важливу справу для себе - не для роботи, не для інших, а саме для себе", - радить коуч.

Дозвольте собі робити менше

Найбільша пастка - бути зайнятим 24/7. Але зайнятість - не синонім важливості. Часто це просто втеча від себе.

"Життя не складається з тасків. Воно складається з моментів, які мають сенс. Дайте собі простір. Нудьга - це теж ресурс. Почніть день не з телефона, а з запитання: "А чого я хочу від цього дня?" І головне - не чекайте понеділка. Почати жити можна навіть посеред середи, навіть із того місця, де ви зараз", - каже фахівець.

Робіть щодня хоча б щось для себе

Це може бути 15 хвилин без телефону. Прогулянка. Медитація. Книга. Музика. Навіть одна дія в день, яка живить, а не виснажує, вже повертає вас до себе.

"Час - це і є життя. І чим більше ми живемо "на автоматі", тим менше у цьому всьому справжнього життя, менше нас самих. Життя не починається "після проєкту", "з понеділка", "коли звільнюсь". Воно триває прямо зараз. І лише ви вирішуєте, чим його наповнити. Якщо вам важко зрозуміти, що для вас "справжнє життя" - завжди допоможе фахівець, психолог або коуч. Іноді правильне питання змінює більше, ніж 100 днів "зусиль", - резюмує Віталій Курсік.