ua en ru
Вт, 17 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як перестати марнувати життя на неважливе й нарешті відчути себе живим

Вівторок 17 червня 2025 09:20
UA EN RU
Як перестати марнувати життя на неважливе й нарешті відчути себе живим Як не витрачати час на неважливе і почати жити прямо зараз (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Ви щодня зайняті, але не відчуваєте, що живете? Наче все нормально: робота, дзвінки, справи, навіть якісь серіали на фоні. Але всередині - порожнеча і втома. І головне питання: куди йде мій час і моє життя?

Як припинити витрачати своє життя на неважливе і почати жити насправді, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Чим ви зайняті увесь день?

Правда в тому, що ми занадто часто живемо "на автопілоті". Виконуємо очікування, а не мрії. Погоджуємось на "нормально", бо боїмося зупинитися і подумати: "А чого я насправді хочу?"

"Знайоме відчуття? День пролетів - а що ти зробив чи зробила? Погортав стрічку, відповів на десяток "не горить, але зроби", відклав важливе "на завтра", випив каву, переглянув п'ять відео з котиками. І… все. Наче й займався чимось, а наче й ні. Це називається імітація життя. І в ній ми - чемпіони", - каже експерт.

Він пропонує задуматися і відповісти собі чесно: що з цього справді мало значення? Що наблизило вас до мрії? До мети? До внутрішнього спокою, а не до вигорання?

Спробуйте записувати кожну годину, що ви робили. За декілька днів ви будете бачити повну картину того, на що витрачаєте свій час: соцмережі, листування, чужі проблеми, пусті розмови та зустрічі.

Визначте, що для вас важливо насправді

Не "що треба", а що дійсно має значення для вас: родина, здоров’я, свобода, розвиток, гроші, творчість? Без цього ви живете чужим сценарієм.

Запишіть топ-5 речей, які ви цінуєте. І подивіться, скільки часу їм реально приділяєте.

"Ось кілька запитань, які варто ставити собі щодня: Це мене наповнює чи виснажує? Це веде мене до того, ким я хочу бути? Це справді важливо - чи просто термінове, але чуже? Бо реальне життя починається не там, де "треба", а там, де "хочу". Не тоді, коли ви виконали всі чеклісти, а коли ви нарешті дихаєте на повні груди", - радить Віталій Курсік.

Кажіть "ні" без пояснень

Навчіться відмовляти без відчуття провини. У кожного, хто щось робить для себе, з’являється черга охочих "відволікти на хвилинку". Це нормально - захищати свій час.

"Фраза, яка змінює життя: "Це не в пріоритеті для мене зараз". Зробіть хоча б одну, але важливу справу для себе - не для роботи, не для інших, а саме для себе", - радить коуч.

Дозвольте собі робити менше

Найбільша пастка - бути зайнятим 24/7. Але зайнятість - не синонім важливості. Часто це просто втеча від себе.

"Життя не складається з тасків. Воно складається з моментів, які мають сенс. Дайте собі простір. Нудьга - це теж ресурс. Почніть день не з телефона, а з запитання: "А чого я хочу від цього дня?" І головне - не чекайте понеділка. Почати жити можна навіть посеред середи, навіть із того місця, де ви зараз", - каже фахівець.

Робіть щодня хоча б щось для себе

Це може бути 15 хвилин без телефону. Прогулянка. Медитація. Книга. Музика. Навіть одна дія в день, яка живить, а не виснажує, вже повертає вас до себе.

"Час - це і є життя. І чим більше ми живемо "на автоматі", тим менше у цьому всьому справжнього життя, менше нас самих. Життя не починається "після проєкту", "з понеділка", "коли звільнюсь". Воно триває прямо зараз. І лише ви вирішуєте, чим його наповнити. Якщо вам важко зрозуміти, що для вас "справжнє життя" - завжди допоможе фахівець, психолог або коуч. Іноді правильне питання змінює більше, ніж 100 днів "зусиль", - резюмує Віталій Курсік.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Мотивація Характер людини Особистість
Новини
Пряме попадання балістики. Як виглядає будинок в Соломʼянському районі Києва після "прильоту"
Пряме попадання балістики. Як виглядає будинок в Соломʼянському районі Києва після "прильоту"
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді