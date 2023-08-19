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Як переселенцям оформити субсидію: куди звертатися та які документи потрібні

Фото: ВПО можуть оформити субсидію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди, може отримувати субсидію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

"У такому випадку до заяви про призначення субсидії необхідно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи)", - йдеться в повідомленні.

Куди звертатися

Для отримання субсидії ВПО можуть звернутися до одного із зазначених органів:

  • уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;
  • центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • сервісний центр Пенсійного фонду України.

Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі, обравши один із сервісів:

  • портал "Дія",
  • веб-портал електронних послуг ПФУ,
  • мобільний додаток Пенсійного фонду України. Завантажити його можна для Android та для IOS.

Які документи потрібні для отримання субсидії

  • Заява про призначення субсидії
  • Декларація про доходи та витрати, в якій зокрема декларується склад домогосподарства
  • Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)
  • Довідка про ВПО

Субсидії на опалювальний сезон

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що субсидії на опалювальний сезон "обов'язково будуть", оскільки це пріоритетна допомога.

"Зараз повністю цифровізуємо цю послугу. З грудня таку допомогу можна буде оформити в "Дії" в один клік", - сказала вона.

Жолнович нагадала, що Кабінет міністрів з 1 червня підвищив тариф на електроенергію для населення, що викличе зростання кількості заяв на субсидію.

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