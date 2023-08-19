Як переселенцям оформити субсидію: куди звертатися та які документи потрібні

"У такому випадку до заяви про призначення субсидії необхідно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи)", - йдеться в повідомленні.

Куди звертатися

Для отримання субсидії ВПО можуть звернутися до одного із зазначених органів:

уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

сервісний центр Пенсійного фонду України.

Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі, обравши один із сервісів:

портал "Дія",

веб-портал електронних послуг ПФУ,

мобільний додаток Пенсійного фонду України. Завантажити його можна для Android та для IOS.

Які документи потрібні для отримання субсидії

Заява про призначення субсидії

Декларація про доходи та витрати, в якій зокрема декларується склад домогосподарства

Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)

Довідка про ВПО

Субсидії на опалювальний сезон

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що субсидії на опалювальний сезон "обов'язково будуть", оскільки це пріоритетна допомога.

"Зараз повністю цифровізуємо цю послугу. З грудня таку допомогу можна буде оформити в "Дії" в один клік", - сказала вона.

Жолнович нагадала, що Кабінет міністрів з 1 червня підвищив тариф на електроенергію для населення, що викличе зростання кількості заяв на субсидію.