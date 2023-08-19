Як переселенцям оформити субсидію: куди звертатися та які документи потрібні

Внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди, може отримувати субсидію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
"У такому випадку до заяви про призначення субсидії необхідно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи)", - йдеться в повідомленні.
Для отримання субсидії ВПО можуть звернутися до одного із зазначених органів:
Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі, обравши один із сервісів:
Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що субсидії на опалювальний сезон "обов'язково будуть", оскільки це пріоритетна допомога.
"Зараз повністю цифровізуємо цю послугу. З грудня таку допомогу можна буде оформити в "Дії" в один клік", - сказала вона.
Жолнович нагадала, що Кабінет міністрів з 1 червня підвищив тариф на електроенергію для населення, що викличе зростання кількості заяв на субсидію.