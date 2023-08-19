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Как переселенцам оформить субсидию: куда обращаться и какие документы нужны

Фото: ВПЛ могут оформить субсидию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Внутри перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды, может получать субсидию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"В таком случае к заявлению о назначении субсидии необходимо добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства (справка о взятии на учет внутри перемещенного лица)", - говорится в сообщении.

Куда обращаться

Для получения субсидии ВПЛ могут обратиться в один из указанных органов:

  • уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;
  • центр предоставления административных услуг (ЦНАУ);
  • сервисный центр Пенсионного фонда.

Жилищную субсидию можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов:

  • портал "Дія",
  • веб-портал электронных услуг ПФУ,
  • мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Загрузить его можно для Android и IOS.

Какие документы нужны для получения субсидии

  • Заявление о назначении субсидии
  • Декларация о доходах и расходах, в которой в частности декларируется состав домохозяйства
  • Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)
  • Справка о ВПЛ

Субсидии на отопительный сезон

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что субсидии на отопительный сезон "обязательно будут", поскольку это приоритетная помощь.

"Сейчас полностью цифровизируем эту услугу. С декабря такую помощь можно будет оформить в Действии в один клик", - сказала она.

Жолнович напомнила, что Кабинет министров с 1 июня повысил тариф на электроэнергию для населения, что вызовет рост заявлений на субсидию.

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субсидіїВнутренне перемещенные лица