Як перемога Киличдароглу може вплинути на позицію Туреччини щодо України: думки експертів

Зазначається, що у Туреччині мало цікавляться зовнішніми питаннями під час президентських виборів. Тому українське питання практично не порушувалося під час президентської кампанії.

Кандидатка політичних наук, старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини Карлтонського університету Євгенія Габер зазначила, що Реджеп Таїп Ердоган апелює більше до регіональної сили Туреччини. Теперішній президент нагадував про зернову угоду як перемогу його дипломатії і політику посередництва між РФ та Україною.

"При ньому Туреччина показала себе впливовою державою, яка одночасно спілкується з президентами воюючих країн. Але це незначний елемент його кампанії", - зазначає Габер.

Вона вважає, що перемога на виборах Кемаля Киличдароглу кардинально нічого не змінить. На її думку, Туреччина продовжить підтримувати Україну політично і частково у військовому плані, але не відмовиться від торгівлі з РФ.

Ймовірно, зміниться лише риторика Туреччина, оскільки Киличдароглу візьме прозахідний курс. Анкара не приєднається до санкцій проти Росії, але, можливо, поводитиметься більш виважено у відносинах з Москвою.

При цьому перемога Киличдароглу може полегшити курс України до НАТО. Проте, на думку аналітика \Українського інституту майбутнього Ілії Куси, у цьому питанні ми не мали проблем і з Ердоганом.

"Це не ситуація з Угорщиною, яка блокує наш шлях до НАТО через конфлікт у мовній та освітній сферах. Не думаю, що членство України залежить від того, хто буде на чолі Туреччини. Але можна виходити з того, що Киличдароглу є прозахіднішим, і, можливо, з ним буде легше. Але це лише припущення, невідомо, як воно буде насправді", - зазначив він.

Тому президентські вибори у Туреччині та їх результати не призведуть до зміни позиції щодо України. Ймовірно, Анкара й надалі підтримуватиме територіальну цілісність України та засуджуватиме анексію Криму. Проте навряд чи Туреччина зважиться на відкриття Босфору для військових кораблів РФ.