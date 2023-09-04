Як переманили вертоліт РФ в Україну. ГУР розповіло подробиці спецоперації

Російський пілот Мі-8АМТШ ПКС РФ, який перегнав вертоліт в Україну під час унікальної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ), назвав головним мотивом свого вчинку категоричне несприйняття агресивної війни Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МОУ.
Так, українські розвідники представили документальний фільм про цю операцію "Збиті льотчики Росії", в якому, зокрема, розкривається обличчя цього пілота, який перегнав в Україну гелікоптер Мі-8А в рамках спецоперації під кодовою назвою "Синиця".
За словами 28-річного пілота, капітана та командира вертольота Мі-8 Максима Кузьмінова, він летів в Україну на гранично низькій висоті.
Російський пілот служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації РФ - в/ч 13984 із пунктом постійної дислокації у Приморському краї.
"Я зв'язався з представниками розвідки України, пояснив свою ситуацію. Мені запропонували гарантії безпеки, нові документи, грошову компенсацію, винагороду. Обговорили деталі та почали планувати безпосередньо мій переліт", - розповів Кузьмінов.
Також він зазначив, що ризиковану операцію вдалося зберегти в таємниці та успішно завершити, оскільки ГУР змогла організувати безпечний коридор:
"Я зрозумів, що перебуваю поруч із кордоном, тобто я передав своє місцезнаходження... Перелетів на гранично малій висоті у режимі радіомовчання. Ніхто не знав, що зі мною. Мабуть, днів 3-4 ніхто не розумів, що сталося. Перелетів успішно, приземлився", - сказав російський пілот.
Він зазначив, що категорично не сприймає повномасштабну військову агресію РФ проти України та не хоче бути причетним до воєнних злочинів.
"Те, що зараз відбувається - це просто геноцид українського народу: як українського, так і російського. Основа мого вчинку у тому, щоб не сприяти цим злочинам. Я прекрасно знаю, чим це закінчиться: Україна однозначно переможе у цій війні просто тому, що народ дуже згуртувався. Увесь світ допомагає, тому що розуміє, що передусім треба цінувати людське життя… Ніхто не хоче цієї війни", - пояснив він.
Також Кузьмінов закликає інших російських пілотів наслідувати його приклад, і наголошує, що вони "аніскільки не пошкодують".
"Ви просто відкриєте для себе світ барв. І запам'ятайте: ви просто багато чого не знаєте, ви не бачили, як живуть інші люди. Коли ви дійсно щось відкриєте, то свою думку зміните докорінно", - сказав офіцер.
У ГУР нагадали, що Україна надає всі передбачені міжнародним правом, державним законодавством та відповідними держпрограмами гарантії безпеки та винагороди російським льотчикам, які переправлять в Україну справну авіатехніку.
Нагадаємо, 23 серпня, мережею активно поширювалися чутки, що в Україну нібито прилетів і сів російський вертоліт Мі-8.
У мережі писали, що пілоти вертольота, мовляв, "втратили орієнтир, тож потрапили на неокуповану територію України", але коли зрозуміли, де опинилися, вже було пізно.
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