Як переглянути е-лікарняний на вебпорталі електронних послуг ПФУ: інструкція

В Україні лікарняний може бути сформований в електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі інформації медичного висновку про тимчасову непрацездатність, створеного лікарем у закладі охорони здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Листок непрацездатності формується у:

у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування є інформація про трудові відносини особи / повідомлення про прийняття працівника на роботу на дату початку періоду її непрацездатності;

в обліковій картці застрахованої особи зазначено коректні та актуальні відомості.

Водночас застраховані особи можуть не виходячи з дому перевірити статус формування е-лікарняного онлайн.

Алгоритм дій такий:

Спочатку авторизуйтеся в особистому кабінеті електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua/ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або інтегрованої системи електронної ідентифікації (ID.GOV.UA) і натисніть кнопку "Увійти".

Потім оберіть у лівому боковому меню вкладку "Тимчасова втрата працездатності" та перейдіть у розділ "Мої листки непрацездатності".

Там перегляньте коротку інформацію про поточний листок непрацездатності. Розгорніть для детального ознайомлення та натисніть піктограму з галочкою.

У випадку, якщо інформація відображається, е-лікарняний створений успішно та буде доступний для вашого роботодавця.

Якщо дані е-лікарняного (період непрацездатності, найменування страхувальника тощо) зазначені правильно, то страхувальник сформує заяву-розрахунок для оплати лікарняного в кабінеті роботодавця на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Міністерство у справах ветеранів України розробило проект зі створення просторів для ветеранів, що буде розповсюджений по всій Україні у 2024-2025 роках.

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