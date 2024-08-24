Как просмотреть е-больничный на вебпортале электронных услуг ПФУ: инструкция
В Украине больничный может быть сформирован в электронном реестре листков нетрудоспособности на основании информации медицинского заключения о временной нетрудоспособности, созданного врачом в здравоохранении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Листок нетрудоспособности формируется в:
- в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования есть информация о трудовых отношениях лица/уведомления о принятии работника на работу на дату начала периода его нетрудоспособности;
- в учетной карточке застрахованного лица указаны корректные и актуальные сведения.
В то же время, застрахованные лица могут не выходя из дома проверить статус формирования е-больничного онлайн.
Алгоритм действий таков:
Сначала авторизуйтесь в личном кабинете электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua/ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или встроенной системы электронной идентификации (ID.GOV.UA) и нажмите кнопку "Войти".
Затем в левом боковом меню выберите вкладку "Временная потеря трудоспособности" и перейдите в раздел "Мои листки нетрудоспособности".
Просмотрите краткую информацию о текущем листке нетрудоспособности. Разверните для подробного ознакомления и нажмите значок с галочкой.
В случае, если информация отображается, е-больничный создан успешно и будет доступен для работодателя.
Если данные е-больничного (период нетрудоспособности, наименование страхователя и т.п.) указаны правильно, то страхователь сформирует заявление-расчет для оплаты больничного в кабинете работодателя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
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