Як пенсіонерам пройти ідентифікацію для поновлення виплат: способи

Частині українських пенсіонерів треба пройти ідентифікацію особи, щоб продовжити отримувати виплати. Така процедура необхідна для підтвердження, що гроші отримує та людина, якій вони призначені.

РБК-Україна розповідає, кому необхідно пройти ідентифікацію особи та як це можна зробити.

Що таке ідентифікація особи і хто її проходить

Ідентифікація особи є міжнародною практикою. В Україні вона діє з 2004 року та стосується всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат.

Мета ідентифікації – перевірити, чи дійсно є людина, яка отримує кошти від держави, і чи виплати отримує той, кому вони були призначені. Ідентифікацію треба проходити кожні 6 місяців.

Більшість українських пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат проходили фізичну ідентифікацію, коли зверталися особисто до банку для отриманням нової пластикової картки. Також ідентифікацію на практиці здійснював листоноша, коли приносив пенсію.

Пенсіонери-переселенці, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, останні 3 роки отримували пенсії без фізичної ідентифікації. У березні 2024 року термін виплати пенсії без проходження ідентифікації завершився.

Тим, хто не встиг пройти процедуру вчасно, виплати зупинили. Пройти ідентифікацію особи можна й зараз. Після підтвердження особи пенсію виплатять за всі місяці, за які людина не отримувала її через непроходження ідентифікації.

Фото: Частині пенсіонерів-переселенців зупинили виплати пенсій через непроходження ідентифікації (gettyimages.com)

Де можна пройти ідентифікацію та які документи потрібні

Ідентифікацію пенсіонери можуть пройти під час візиту до відділення АТ "Ощадбанк" або до Пенсійного фонду України (ПФУ). Із собою треба мати документи:

паспорт громадянина України або закордонний;

пенсійне посвідчення;

платіжну картку, на яку надходить пенсія (при ідентифікації у "Ощадбанку").

Віддалену ідентифікацію можна пройти одним з таким способів:

віддалено авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" на порталі електронних послуг ПФУ;

за допомогою відеоконференцзв’язку (подати заявку можна на порталі електронних послуг ПФУ або через контакт-центр ПФУ: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

в закордонній дипломатичній установі України (консульстві) отримати посвідчення факту, що людина є живою. Передати цей документ разом із заявою про поновлення пенсії можна за допомогою порталу Фонду чи поштою до територіальному органу ПФУ за місцем перебування на обліку.

Фото: Багатьом пенсіонерам зручніше пройти ідентифікацію особи через відеозв'язок (gettyimages.com)

Як пройти ідентифікацію за допомогою відеозв'язку

Пенсіонери, які перебувають на тимчасово окупованих територіях чи за кордоном, або не мають фізичної можливості відвідати установи "Ощадбанку" чи ПФУ, можуть пройти ідентифікацію через відеоконференцзв'язок.

Для цього треба записатися на порталі ПФУ:

натиснути на вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку" у верхній частині екрана;

ввести особисті дані та дані документу, що посвідчує особу;

вказати адресу електронної пошти та номер телефону;

брати зручний спосіб проведення відеоідентифікації через один з додатків (Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom, Google Meet, Signal, Skype).

вказати, якщо людина потребує перекладу жестовою мовою чи фізичного супроводу персонального помічника;

Для узгодження часу часу та способу проведення відеоідентифікації із заявником звяжеться працівник ПФУ. Відеодзвінок відбудеться не раніше, ніж через 10 робочих днів, але не пізніше 30 календарних днів з дати подання заяви.

Під час відеоідентифікації треба пред'явити документ, що посвідчує особу отримувача виплати або його законного представника, у випадку дитини – свідоцтво про народження дитини.

Під час відеодзвінка працівник Фонду звірить особу людини з фото у документах.