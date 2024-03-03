Як отримати юридичну допомогу в окупації: відповідь Мінʼюсту

Українці, які наразі знаходяться у окупованних Росією населених пунктах, можуть потребувати консультацій юриста. У Мінʼюсті розповіли, як це можна зробити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства юстиції України в Facebook.
"Безбар'єрність безоплатної правничої допомоги - це її доступність для людей незалежно від їх матеріального, соціального статусу або місця проживання. Відсутність дискримінації та однаково якісне надання послуг для усіх клієнтів", - йдеться у повідомленні.
Якщо ви перебуваєте в окупації і потребуєте консультації юриста - звертайтеся до системи безоплатної правничої допомоги дистанційно.
Зокрема, щоб отримати правову консультацію:
У відомстві нагадують, що після звернення і отримання відповіді необхідно подбати про свою безпеку. Закрема, видалити чати та виклики.
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