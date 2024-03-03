Як отримати юридичну допомогу в окупації: відповідь Мінʼюсту

"Безбар'єрність безоплатної правничої допомоги - це її доступність для людей незалежно від їх матеріального, соціального статусу або місця проживання. Відсутність дискримінації та однаково якісне надання послуг для усіх клієнтів", - йдеться у повідомленні.

Якщо ви перебуваєте в окупації і потребуєте консультації юриста - звертайтеся до системи безоплатної правничої допомоги дистанційно.

Зокрема, щоб отримати правову консультацію:

телефонуйте до контактного центру системи БПД за номером: 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні. Контактний центр працює в будні з 8:00 до 18:00.

https://legalaid.gov.ua/telegram_call (безкоштовні дзвінки з мобільного застосунку Telegram)

отримати правничу допомогу письмово, напишіть приватне повідомлення на сторінці Безоплатна правнича допомога.

У відомстві нагадують, що після звернення і отримання відповіді необхідно подбати про свою безпеку. Закрема, видалити чати та виклики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.