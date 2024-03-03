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Как получить юридическую помощь в оккупации: ответ Минюста

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Украинцы, которые сейчас находятся в оккупированных Россией населенных пунктах, могут нуждаться в консультациях юриста. В Минюсте рассказали, как это можно сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства юстиции Украины в Facebook.

"Безбарьерность бесплатной юридической помощи - это ее доступность для людей независимо от их материального, социального статуса или места жительства. Отсутствие дискриминации и одинаково качественное предоставление услуг для всех клиентов", - говорится в сообщении. 

Если вы находитесь в оккупации и нуждаетесь в консультации юриста - обращайтесь к системе бесплатной юридической помощи дистанционно.

В частности, чтобы получить правовую консультацию:

  • звоните в контактный центр системы БПП по телефону: 0 800 213 103. Звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины бесплатные. Контактный центр работает в будни с 8:00 до 18:00.
  • https://legalaid.gov.ua/telegram_call (бесплатные звонки с мобильного приложения Telegram)
  • получить юридическую помощь в письменном виде, напишите личное сообщение на странице Бесплатная юридическая помощь.

В ведомстве напоминают, что после обращения и получения ответа необходимо позаботиться о своей безопасности. В частности, удалить чаты и вызовы.

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Министерство юстиции Украины