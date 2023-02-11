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Як отримати виписку про місце проживання у "Дії": детальна інструкція

Фото: у "Дії" можна отримати виписку про місце проживання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці мають змогу отримати виписку про реєстрацію місця проживання онлайн. Зробити це можна у застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Тепер, щоб отримати довідку про приписку, не потрібно йти до адміністративних органів. Витяг про місце проживання можна отримати у "Дії".

Як це зробити:

  • для того, що згенерувати витяг потрібно зайти у застосунок "Дія" та натиснути "Послуги";
  • у цьому розділі необхідно обрати "Витяг про місце проживання";
  • після цього потрібно натиснути "Замовити витяг".

Заяву буде опрацьовано протягом декількох хвилин, і, якщо інформація про людину міститься у реєстрі - витяг буде сформовано

Також можна скати документ у PDF-форматі на телефон протягом 24 годин. Батьки можуть замовити у "Дії" витяг про місце проживання своїх дітей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українці можуть знятися з обліку внутрішньопереміщених осіб через портал "Дія".

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