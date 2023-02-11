ua ru
Сб, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як отримати виписку про місце проживання у "Дії": детальна інструкція

Новость на русском →
Україна, Субота 11 лютого 2023 09:18
Як отримати виписку про місце проживання у "Дії": детальна інструкція Фото: у "Дії" можна отримати виписку про місце проживання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці мають змогу отримати виписку про реєстрацію місця проживання онлайн. Зробити це можна у застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Тепер, щоб отримати довідку про приписку, не потрібно йти до адміністративних органів. Витяг про місце проживання можна отримати у "Дії".

Як це зробити:

  • для того, що згенерувати витяг потрібно зайти у застосунок "Дія" та натиснути "Послуги";
  • у цьому розділі необхідно обрати "Витяг про місце проживання";
  • після цього потрібно натиснути "Замовити витяг".

Заяву буде опрацьовано протягом декількох хвилин, і, якщо інформація про людину міститься у реєстрі - витяг буде сформовано

Також можна скати документ у PDF-форматі на телефон протягом 24 годин. Батьки можуть замовити у "Дії" витяг про місце проживання своїх дітей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українці можуть знятися з обліку внутрішньопереміщених осіб через портал "Дія".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Дія Сіті
NEWS
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм