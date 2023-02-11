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Как получить выписку о месте жительства в "Дії": подробная инструкция

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Украина, Суббота 11 февраля 2023 09:18
Как получить выписку о месте жительства в "Дії": подробная инструкция Фото: в "Дії" можно получить выписку о месте жительства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы имеют возможность получить выписку о регистрации места жительства онлайн. Сделать это можно в приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Теперь, чтобы получить справку о приписке, не нужно идти в административные органы. Выписку о месте жительства можно получить в "Дії".

Как это сделать:

  • для того, чтобы сгенерировать выписку нужно зайти в приложение "Дія" и нажать "Услуги";
  • в этом разделе необходимо выбрать "Выписка о месте жительства";
  • после этого нужно нажать "Заказать выписку".

Заявление будет проработано в течение нескольких минут, и, если информация о человеке содержится в реестре - выписка будет сформирована

Также можно скачивать документ в формате PDF на телефон в течение 24 часов. Родители могут заказать у "Дії" выписку о месте жительства своих детей.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинцы могут сняться с учета внутри перемещенных лиц через портал "Дія".

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