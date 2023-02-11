Как получить выписку о месте жительства в "Дії": подробная инструкция

Украинцы имеют возможность получить выписку о регистрации места жительства онлайн. Сделать это можно в приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Теперь, чтобы получить справку о приписке, не нужно идти в административные органы. Выписку о месте жительства можно получить в "Дії".

Как это сделать:

для того, чтобы сгенерировать выписку нужно зайти в приложение "Дія" и нажать "Услуги";

в этом разделе необходимо выбрать "Выписка о месте жительства";

после этого нужно нажать "Заказать выписку".

Заявление будет проработано в течение нескольких минут, и, если информация о человеке содержится в реестре - выписка будет сформирована

Также можно скачивать документ в формате PDF на телефон в течение 24 часов. Родители могут заказать у "Дії" выписку о месте жительства своих детей.