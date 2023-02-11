Как получить выписку о месте жительства в "Дії": подробная инструкция
Украинцы имеют возможность получить выписку о регистрации места жительства онлайн. Сделать это можно в приложении "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Теперь, чтобы получить справку о приписке, не нужно идти в административные органы. Выписку о месте жительства можно получить в "Дії".
Как это сделать:
- для того, чтобы сгенерировать выписку нужно зайти в приложение "Дія" и нажать "Услуги";
- в этом разделе необходимо выбрать "Выписка о месте жительства";
- после этого нужно нажать "Заказать выписку".
Заявление будет проработано в течение нескольких минут, и, если информация о человеке содержится в реестре - выписка будет сформирована
Также можно скачивать документ в формате PDF на телефон в течение 24 часов. Родители могут заказать у "Дії" выписку о месте жительства своих детей.
Напомним, ранее мы сообщали, что украинцы могут сняться с учета внутри перемещенных лиц через портал "Дія".
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