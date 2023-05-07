Як отримати українську пенсію в Польщі: пояснення

Українські пенсіонери, що тимчасово перебувають у Польщі, мають можливість отримати пенсію від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінреінтеграції .

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з Пенсійним фондом пояснили, як пенсіонерам, що тимчасово перебувають у Польщі, отримати пенсію від України.

Пенсіонери, які вже отримували пенсійні виплати в Україні, можуть перевести пенсійні виплати шляхом подавання документів через Установу соціального страхування Республіки Польща (ZUS).

Як отримати українську пенсію перебуваючи в Польщі:

зверніться до територіального органу ZUS за місцем проживання на території Польща з необхідним пакетом документів;

територіальний орган ZUS заповнить та засвідчить необхідні формуляри та копії документів, надішле їх до відповідного органу Пенсійного фонду України;

орган фонду розгляне документи та винесе відповідне рішення, про яке повідомить ZUS та особу;

пенсія переказується щоквартально на особистий рахунок пенсіонера, відкритий у польському банку (у грошовій одиниці євро за офіційним курсом НБУ).

Перелік необхідних документів:

паспорт;

довідка про присвоєння номера UKR PESEL або карта побуту, чи посвідчення особистості;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

пенсійне посвідчення (за наявності);

довідка з банківськими реквізитами особистого (валютного) рахунку відкритого у польському банку.

Нагадаємо, раніше ми писали, як українці можуть підвищити свої пенсії, не чекаючи цього від уряду..

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.